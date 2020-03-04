انخفاض ملحوظ بعدد الإصابات بكورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم أنها تلقت تقارير عن 119 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد و38 حالة وفاة يوم أمس في البر الرئيسي الصيني.

ونقلت شينخوا عن اللجنة قولها في تقريرها اليومي إن من بين الوفيات 37 حالة في مقاطعة هوبي وواحدة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم مشيرة إلى أن 2652 شخصا غادروا المستشفيات يوم أمس بعد تماثلهم للشفاء فيما انخفض عدد الحالات الخطيرة من المصابين بالفيروس بواقع 390 حالة إلى 6416 حالة.

وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البر الرئيسي الصيني بلغ 80270 حتى نهاية يوم أمس من بينهم 27433 مريضاً ما زالوا يتلقون العلاج بينما خرج 49856 مريضاً من المستشفى بعد شفائهم وتوفي 2981 شخصا بسبب المرض.

ولفتت اللجنة إلى أنه بنهاية يوم أمس تم تسجيل 100 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك حالتا وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و42 حالة إصابة مؤكدة في تايوان من ضمنها حالة وفاة واحدة فيما غادر 37 مريضا في هونغ كونغ و9 في ماكاو و12 في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

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