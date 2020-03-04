ارتفاع أسعار الذهب والدولار يتراجع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف وحافظت على مكاسبها بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة متأثرة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في التعاملات الفورية 1. 0 بالمئة إلى 08. 1641 دولاراً للأوقية “الأونصة” فيما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1. 0 بالمئة إلى 50. 1642 دولاراً للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجع البلاديوم 4. 0 بالمئة إلى 70. 2490 دولاراً للأوقية بينما ارتفع البلاتين 7. 0 بالمئة إلى 71. 880 دولاراً وكذلك ارتفعت الفضة 2. 0 بالمئة إلى 22ر. 17 دولاراً للأوقية.

إلى ذلك تراجع الدولار بفعل تزايد القلق بعد خفض المركزي الأمريكي للفائدة حيث تراجعت العملة الأمريكية إلى 85. 106 ينات في آسيا اليوم لتصل إلى أدنى مستوياتها في غضون خمسة أشهر.

وسجل الدولار 9566. 0 فرنك سويسري قرب أضعف مستوياته في نحو عامين.

وفي تعاملات السوق الداخلية قفز اليوان الصيني لأعلى مستوى في ستة أسابيع عند 9288. 6 للدولار في مؤشر آخر على ميل صوب ضعف الدولار الأمريكي بينما قلص الدولار الأسترالي خسائره ليتداول عند 6599ر0 دولار أمريكي.

وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1158. 1 دولار بينما جرى تداول اليورو مقابل الجنيه الاسترليني عند 07ر. 87 بنسا وبلغ الاسترليني 2819. 1 دولار أمريكي.

طباعة