بايدن الأول في الانتخابات التمهيدية للرئاسة

أظهرت النتائج الأولية تصدر نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في العدد الأكبر من الولايات ال 14 التي شهدت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للترشح الى الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تعرف بيوم “الثلاثاء الكبير”.

وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية أنه ومع إغلاق صناديق الاقتراع الليلة الماضية أشارت النتائج الى فوز بايدن في الانتخابات التمهيدية في ولايات فرجينيا ونورث كارولينا وألاباما وتينيسي وأوكلاهوما وأركنساس ومينسوتا وماساشوستس وتكساس في حين جاء السناتور بيرني ساندرز في المقدمة في ولاية يوتا ومسقط رأسه ولاية فيرمونت.

واستعاد بايدن زخم السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أن بدت حملته على وشك الانهيار فيما كان ساندرز الذي يصف نفسه بالاشتراكي الديمقراطي الساعي لتغيير شكل الاقتصاد الأمريكي يتقدم بشكل واضح في السباق وكان يأمل في تحقيق نتائج كبيرة في يوم “الثلاثاء الكبير” غير أن النتائج أظهرت عودة الزخم بقوة لبايدن.

بالمقابل ورغم إنفاقه مبالغ طائلة من أمواله الخاصة على الدعاية الانتخابية إلا أن الملياردير مايكل بلومبيرغ لم يتمكن من الفوز بأي ولاية باستثناء فوز متواضع في ساموا بجنوب المحيط الهادئ التي تمنح 6 مندوبين.

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