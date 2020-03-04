أكد رئيس الحكومة التشيكية الأسبق ييرجي باروبيك ضرورة وقف العدوان التركي على الأراضي السورية والحفاظ على وحدتها وسيادتها وضرورة إلزام نظام رجب أردوغان بتنفيذ اتفاقات سوتشي.

وأوضح باروبيك في مقال نشره في موقع “قضيتكم” الإلكتروني اليوم أن النظام التركي بزعامة رجب أردوغان يحمي تنظيم القاعدة الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية مشدداً على أن هذا النظام زود الإرهابيين في سورية بالسلاح على أمل تحقيق أحلامه العثمانية إلا أن انتصارات الجيش السوري حالت دون ذلك.

إلى ذلك أكد عضو مجلس النواب التشيكي كارل كريزا أن أردوغان ديكتاتور وأن من كان يصدق أنه سيلتزم بالاتفاقات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي هو من النوع الحالم لأن أردوغان لا يقيم وزنا للاتفاقات التي لا تناسب مخططاته.

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