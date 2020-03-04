إصابات جديدة بكورنا في دول عدّة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى 5328 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مركز تدابير الحجر الصحي قوله: إنه تم تأكيد 516 حالة إصابة جديدة بالفيروس حتى منتصف ليل أمس ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 5328 حالة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنه تم تأكيد 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات المؤكدة في الجيش إلى 34 حالة اليوم.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل أول إصابة بالبلاد بفيروس كورونا المستجد فيما أعلن حاكم مقاطعة تسوغوماسا اليابانية ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في اليابان إلى ألف حالة بعد إعلان إصابة شخص في الأربعين من عمره اليوم بالفيروس في وقت تتواصل فيه التحضيرات من أجل إقامة الألعاب الأولمبية الصيفية في اليابان بينما أعلنت وزارة الصحة اليابانية وفاة 12 شخصا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبها أعلنت وسائل إعلام إيطالية اليوم تأكيد إصابة 15 مواطناً إيطالياً بعد فحصهم في الهند.

وفي سياق متصل أعلن ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي تخصيص 12 مليار دولار بشكل مبدئي لمساعدة الدول التي تعاني من الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية استبعدت أمس خطر تحول فيروس كورونا والإصابة به إلى جائحة تجتاح العالم.

طباعة