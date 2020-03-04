«غلوبال ريسيرش»: أنقرة تقدم جيشها قرباناً لحماية «القاعدة»

ترجمة وتحرير ـ راشيل الذيب:

بعد مقتل ما لا يقل عن 33 جندياً تركياً معتدياً وإصابة العشرات في 27 شباط الماضي خلال وجودهم في مناطق تجمع الإرهابيين في خضم معركة تحرير إدلب، طالب رئيس النظام التركي رجب أردوغان الجيش العربي السوري بعدم التقدم هناك وألقى اللوم على سورية وروسيا متجنباً ذكر الحقيقة بأن بلاده تحمي شبكات الإرهاب ليس فقط في إدلب بل رعتها في جميع أنحاء سورية وعلى مدى سنوات.

جاء هذا في مقال نشره موقع «غلوبال ريسيرش» الذي أكد أن أردوغان، مدفوعاً بطموحاته لإحياء الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط، قام بتحويل أنقرة إلى مزود للخدمات اللوجستية والمعدات العسكرية والتدريب والدعم المالي لمختلف التنظيمات الإرهابية التي تحاول «إسقاط» الدولة السورية، لافتاً إلى أن هذه السياسة شكلت تهديداً كبيراً لتركيا بعد إسقاط أنقرة طائرة روسية في المجال الجوي السوري في 24 تشرين الثاني 2015، ما دفع أردوغان إلى تغيير سلوكه بشكل كبير وفتح قنوات دبلوماسية مع روسيا.

ولفت المقال إلى أن محادثات أستانا لعام 2017 (ثم اجتماعات سوتشي) تضمنت في جزء منها إنشاء تركيا عدداً من مراكز المراقبة العسكرية في إدلب، وعلى الرغم من أن الصحافة الغربية لم تغطِ ما كانت تفعله تلك المراكز هناك، فقد أكد المبعوث الرئاسي الخاص لـ«التحالف» الدولي ضد «داعش» بريت ماكغورك في عام 2017 أن إدلب هي أكبر ملاذ آمن لإرهابيي «القاعدة» منذ هجمات الحادي عشر من أيلول، حتى إن النائب السابق للرئيس الأمريكي والمرشح للانتخابات الرئاسية «الخرف» جو بايدن اعترف، في عام 2014 في لحظة تعقل وصدق نادرة، بأن تركيا كانت راعياً رئيسياً لـ«داعش».

وأكد المقال أنه بعد تحرير إدلب من الإرهاب فإنه يمكن معالجة كل التهديدات الإرهابية المتبقية التي تواجه المنطقة بشكل صحيح ويمكن حينها أن تبدأ عملية إعادة الإعمار.

ولفت المقال إلى أن أردوغان حاول ابتزاز حلفاء «ناتو» باللعب على ورقة الهجرة عن طريق السماح بفتح حدود بلاده الشمالية أمام الذين يحاولون التوجه إلى أوروبا، لكن تهديداته لم تسفر عن شيء، وبالكاد أصدر «ناتو» إدانات شفهيه، ففي الوقت الذي يركز فيه الحلف على مواجهة روسيا في دول البلطيق، فإنه من غير المرجح أن يفتح جبهة ثانية في سورية في هذا الوقت.

ورأى المقال أنه يتوجب على الدول الأوروبية التي ترغب في الحصول على أفضل النتائج لنفسها أن تقبل تدفق المهاجرين بأذرع مفتوحة وتتجاهل صرخات السخط والانهزام التركية، وخاصة أنه من خلال منح سورية وحلفائها المجال لإخماد نيران الإرهاب بشكل صحيح في إدلب، سيجد الاستقرار طريقه إلى الشرق الأوسط وهذا بدوره سيحدث ديناميكية إيجابية للنمو والاستقرار من شأنها أن تؤذن بعودة اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الخارج إلى وطنهم والمشاركة بفخر في نهضة دولتهم.

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