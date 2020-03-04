ابن سلمان غير مرغوب به في فرنسا: حضوره يُحرج ماكرون

رفضت السلطات الفرنسية طلباً لولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان بإجراء زيارة خاصة إلى باريس لقضاء أيام في القصر الذي اشتراه هناك, في قرار يؤكد استمرار تجنب بعض الدول الغربية التعامل مع ابن سلمان بعد جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي لما يشكله لها من إحراج.

ووفق مصادر سياسية رفيعة في فرنسا، حاول ابن سلمان قضاء أوقات في قصره في ضواحي باريس خلال المدة الأخيرة, إلا أن فرنسا تحفظت على مجيئه وألمحت إليه بأنه غير مرغوب فيه في ظل الظروف الحالية, لأن حضوره سيحرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يمر بفترة حرجة أمام الرأي العام بسبب فشل مشروعاته «الإصلاحية».

وأشارت المصادر إلى أن أي زيارة خاصة لابن سلمان إلى قصره في باريس ستعيد إلى الواجهة تورطه في جريمة مقتل خاشقجي وسيتعرض لحملة قوية في الصحافة الفرنسية ستمتد نيرانها إلى ماكرون، لا سيما أن جريمة خاشقجي ما زالت تحضر بين الحين والآخر في الإعلام وفي تقارير الجمعيات الحقوقية والأمم المتحدة, كما هي حاضرة تجسس السعودية على عدد من الصحفيين والحقوقيين ورجال الأعمال في العالم العربي والغرب ببرنامج «بيجاسوس» الإسرائيلي.

وجاء اقتناء ابن سلمان للقصر في وقت كان يزعم فيه ترشيد النفقات في السعودية والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وكان يرغب في تحويله إلى قصر للترفيه والعمل في آن واحد، حيث يلتقي كبار المسؤولين وأصحاب الشركات الكبرى في الغرب.

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