الجيش في بلدة حزارين بعد دحر الإرهابيين عنها

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 10 رجب 1441 الموافق لـ 03 آذار 2020
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الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الـ13 من نيسان القادم موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث
الجيش يدحر الإرهابيين المدعومين من نظام أردوغان عن قرى وبلدات جوباس وترنبة وداديخ وكفر بطيخ في منطقة سراقب
وزير تركي سابق: للجيش السوري الحق في تحرير إدلب من الإرهابيين
أثينا: تركيا أصبحت مهرباً رئيساً للبشر وأردوغان يستغل المهاجرين
وزير الخارجية الفرنسي: ابتزاز النظام التركي أوروبا في قضية المهاجرين غير مقبول
دي مايو: أوروبا ترفض ابتزاز رئيس النظام التركي بشأن المهجرين
الجيش يُسقط طائرتين مسيّرتين للنظام التركي في محيط سراقب وشرق خان السبل
كيليتشدار أوغلو: أردوغان كاذب وهو أداة بيد القوى الإمبريالية
إنهاء حالة الفلتان الأمني في الصنمين
تنديد عربي بالعدوان التركي: انتهاك صريح للقوانين الدولية مصيره الفشل
ابتزاز أردوغان لأوروبا في نظر الصحافة الغربية: مناورة فاشلة لن تحقق أهدافها
انتخابات "الثلاثاء الكبير".. يوم حاسم في سباق الرئاسة الأمريكية
"العمال التركي": الوضع بإدلب نتاج سياسات أردوغان الداعمة للإرهابيين
إعادة فتح السفارة الليبية في دمشق إيذاناً بعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين الشقيقين
صباغ: بعض الدول المتورطة في جلب الإرهاب إلى سورية تستخدم المخدرات كأداة من أدوات إرهابها