المعهد العالي يختتم أمسيات طلابه الموسيقية بدار الأسد

اختتم المعهد العالي للموسيقا مساء اليوم أمسياته الموسيقية ضمن رؤيته الأكاديمية الجديدة والتي خصصت لطلابه المتفوقين وذلك في القاعة المتعدة الاستعمالات بدار الأسد للثقافة والفنون.

وشارك في أمسية اليوم تسعة طلاب من السنة الأولى إلى الرابعة والتي مزجت فيها من خلال الأداء المنفرد للطلاب بين الموسيقا الغربية والغناء الشرقي.

وعزفت الطالبة سيدار شيرازي على البيانو وحنين عنداري على الغيتار وفادي فركوح على الكمان ونيبال الحلبي على الترومبون وسليمان المصطفى على العود وسارة سنجار على الكونترباص وفرع سليمان على الفلوت وحنين ملحو على الإيقاع فيما قزم ريان جريرة فقرات من الغناء الشرقي.

وكان المعهد العالي أطلق في الـ 22 من الشهر الماضي رؤيته الجديدة ذات الطابع الأكاديمي لحفلات طلابه والتي يتطلع عبرها لتأهيلهم ليكونوا عازفين محترفين ولا سيما في المجال الأصعب “العزف المنفرد”.

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