دي مايو: أوروبا ترفض ابتزاز رئيس النظام التركي بشأن المهجرين

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن أوروبا ترفض ابتزاز رئيس النظام التركي رجب أردوغان بشأن فتح حدود بلاده أمام المهاجرين نحو أوروبا.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن دي مايو قوله: إن أوروبا لا يمكن أن تقبل الابتزاز وننتظر انعقاد مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي لأننا نعتقد أن ما يحدث على الحدود بين تركيا واليونان يتطلب ردة فعل أوروبية.

من جهته أكد رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ضرورة وحدة الموقف الأوروبي في مواجهة مشكلة تدفق المهاجرين، معتبراً أن حدود اليونان هي حدود أوروبية وحمايتها أولوية قصوى ووجه رسالة إلى تركيا دعاها من خلالها إلى احترام الاتفاق الموقع عام 2016 بخصوص المهجرين.

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