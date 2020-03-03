وزير الخارجية الفرنسي: ابتزاز النظام التركي أوروبا في قضية المهاجرين غير مقبول

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم أن استخدام النظام التركي المهاجرين وسيلة للضغط على أوروبا وابتزازها أمر غير مقبول على الإطلاق.

ونقلت وكالة فرانس برس عن لودريان قوله أمام الجمعية الوطنية الفرنسية: إن تهديد تركيا بالسماح بعبور ملايين المهاجرين إلى أوروبا في حال لم تحصل على مساعدات من الاتحاد الأوروبي غير مقبول، داعياً النظام التركي إلى احترام الاتفاق الموقع مع دول الاتحاد الأوروبي في آذار 2016.

بدوره دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل النظام التركي لاحترام الاتفاق الذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي عام 2016 ويقضي بأن تحتوي أنقرة تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل حصولها على مساعدات تبلغ قيمتها مليارات من اليورو وقال: من الضروري أن تحمي أوروبا حدودها.

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