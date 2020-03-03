وزير تركي سابق: للجيش السوري الحق في تحرير إدلب من الإرهابيين

أكد وزير الثقافة التركي الأسبق نامق كمال زايباك أن إدلب محافظة سورية محتلة من قبل الإرهابيين على مدى السنوات الماضية وللجيش السوري الحق في تحريرها منهم والقضاء عليهم.

وأشار زايباك في حديث تلفزيوني اليوم إلى أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان يواصل دعمه التنظيمات الإرهابية في إدلب، موضحاً أنه يتبع في سياساته العدوانية تجاه سورية والمنطقة عقيدة “الإخوان” لتحقيق أوهامه بإعادة السلطنة العثمانية.

ودعا زايباك النظام التركي إلى البدء في حوار مباشر مع سورية بدلاً من إرسال جيشه للدفاع عن الإرهابيين وعدم استخدام اللاجئين كورقة ضغط على الدول الأوروبية.

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