منال الشرع:

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان- المهندس سهيل عبد اللطيف أهمية تضافر الجهود لتنسيق العمل والمساهمة على جميع المستويات ومن جميع المعنيين لتحديد مدى الحاجة الفعلية لتنظيم قطاع الإسكان وتوجيه عملية السكن ليكون ارتباطها بالتنمية عضوياً ومكملاً لها.

وأشار عبد اللطيف خلال افتتاح الورشة المخصصة للمؤشرات الإحصائية لقطاع الإسكان في سورية التي تقيمها وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع الشركاء من الجهات المعنية بقطاع السكن إلى أن إعداد هذه المؤشرات شاركت فيه عدة جهات تمثلت بالوزارات والهيئات المختصة وإطلاق المؤشرات عبر هذه الورشة يهدف لتوسيع المشاركة من ذوي الخبرات والاختصاصات الوطنية التي نفخر بها بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات تبنى عليها الدراسات الإسكانية الوطنية بشكل احترافي وممنهج.

وتحدث مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور إحسان عامر عن أسباب غياب المجموعة الإحصائية خلال سنوات الحرب، وعن أبرز المشكلات التي واجهت عمل المكتب، مؤكداً أن دراسات المكتب وإحصاءاته لم تتوقف، إنما توقف الإعلان عنها فقط وأن نتائج المكتب المركزي الصادرة ذات مصداقية، ولم تحابِ أحداً، وهي قريبة جداً من الواقع، مشيراً إلى أن حجم الأسئلة والاستفسارات حول المؤشرات الإحصائية لقطاع الإسكان كبير لدى شريحة كبيرة سواء من الجهات الرسمية أو المواطنين، لكننا بحاجة إلى تعداد شامل، يضاف إلى ذلك الحراك السكاني الكبير الذي أفرزته الحرب، وتدمير عدد كبير من المنشآت وتخريبها نتيجة إجرام المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأضاف: نعاني كمؤسسة من إشكالية في إحصاءات السكان التي لا يمكن حصرها إلا من خلال التعداد، والقول إنه يمكن الحصول على الأرقام من خلال البلديات أو السجل المدني لا يعبر عن الواقع، فالتعداد الشامل يشير إلى عدد السكان الموجودين في محافظة ما، وهو يسجل جميع القاطنين بها سواء كانوا من سكانها الأصليين أو غير ذلك، وهذا يختلف عن تسجيل عدد السكان في السجل المدني.

وأشار عامر إلى أن المكتب قام بعدة مسوحات مهمة خلال الفترة السابقة، منها مسح اجتماعي ديموغرافي متعدد الأغراض بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، تم خلاله التوصل لمعلومات مهمة، كما تم تنفيذ مسح آخر لسوق العمل من خلال مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في حين يقوم المكتب حالياً بتنفيذ تعداد للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية، يشمل 5 محافظات (دمشق- ريف دمشق- اللاذقية- طرطوس- السويداء) ويهدف إلى توفير بيـانات تعريفية واقتصادية شـاملة عن جميع الـمنشآت في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وسيكون شاملاً لجميع أنواع المنشآت الاقتصادية (كبيرة – متوسطة – صغيرة) في القطاعين العام والخاص سواء أكانت أهداف هذه المشاريع ربحية أم اجتماعية ولجميع الحرف والمهن (عيادة طبيب- مكتب محام) إلى جانب مسح النقل للسيارات العامة (الحكومية- الشاحنات– التكاسي). وعدة مسوح أخرى، ‏وسيتم أيضاً إنشاء وحدة إحصائية في كل منشأة من منشآت القطاع الخاص والأهلي تكون مهمتها إعداد الرقم الإحصائي والمراسلة مع الجهاز الذي سيشرف على هذه العملية، ما سيسهل العمل الإحصائي.

وعن الصعوبات أشار عامر إلى نقص في الشمول الجغرافي‏ ولم ينفِ تأثّر الرقم الإحصائي عموماً خلال الحرب وتعرض البيانات الإحصائية لنقص فيها، ملخصاً ذلك بعدة أسباب أولها كان فقدان الشمول الجغرافي ووجود العصابات المسلحة، الأمر الذي منع العاملين من قيامهم بالعمل، والسبب الثاني أن القطاع العام فقد الكثير من الشركات بسبب التخريب الممنهج الذي طالها، وتالياً فقدان بياناتها، إضافة إلى الحراك السكاني الكبير سواء في الهجرة داخل المحافظة أو بين المحافظات أو إلى الخارج.

وعن مدى دقة الأرقام والإحصاءات المنشورة لدى المكتب ومدى استقلاليتها قال: إن المكتب المركزي للإحصاء هو مؤسسة تعمل وفق أساليب علمية فنية معتمدة عالمياً، والرقم الإحصائي ليس نتيجة جهود فرد أو مدير المكتب بل جهود عمل آلاف العاملين، وهو خاضع لمعايير وأسس علمية ومقاييس تبين مدى قبول هذه الأرقام.

ومن الصعوبات أيضاً معاناة العاملين في الإحصاء‏، فالعمل الميداني والتنقل من مكان إلى آخر لم يكن بالأمر السهل عليهم، ولاسيما في ضعف الإمكانات والمساعدات المقدمة لهم، التي تراجعت بسبب الحرب واصفاً تاريخ المكتب المركزي للإحصاء بالعريق، ويثمّن ما قام به خلال الحرب، واستمراره بالعمل الإحصائي في حين هناك دول توقف العمل الإحصائي بها كلياً أو جزئياً بسبب الحرب، وأضاف: إن الدول العربية كانت تستعين بالخبراء السوريين، ويتدرب خبراؤها في سورية، وهناك العديد من الزملاء شاركوا في التعدادات وتصميمها لدى بعض هذه الدول وبالرغم من الحصار الذي تعرّض له الإحصاء في سورية من جهة التأهيل والتدريب إلا أنه يرى أن مستقبل الإحصاء في سورية سيكون أفضل بكل تأكيد، وخاصة عند صدور التشريع الجديد للعمل الإحصائي في سورية والذي سيشكّل نقلة نوعية في هذا العمل.‏

وتركزت مداخلات المشاركين على ضرورة تنظيم أعمال حفظ الملفات والمذكرات والوثائق وفق نظم الحفظ المتبعة لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة، وتوفير البيانات والمعلومات التي تساعد على اتخاذ القرارات في الموضوعات المعروضة أمامه بالتنسيق مع أقسام الدائرة والجهات المعنية.

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