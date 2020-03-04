فأر الحقل يفتك بمحصولي القمح والشعير في السويداء.. والمبيد الحشري في قفص الاتهام!

السويداء ـ طلال الكفيري:

بات هاجس الخوف يسيطر على مزارعي القمح والشعير في قرى المحافظة الغربية، وخاصة بعد الانتشار الواسع لآفة فأر الحقل في حقولهم خلال هذه الأيام، ما يؤدي إلى إلحاق أضرار بهذين المحصولين، علماً – حسب عدد من الفلاحين – أن الزراعة تعد المورد الرئيس لهم وأي انتكاسة إنتاجية تصيب محاصيلهم ستنعكس عليهم بشكل سلبي.

وعزا المزارعون انتشار أسراب الفئران بهذه الكثرة إلى عدم فاعلية المبيد الحشري المستخدم في المكافحة، وخاصة أنهم ملتزمون بمواعيد الرش.

رئيس اتحاد فلاحي السويداء- إحسان جنود قال: فعلاً وردنا العديد من الشكاوى من قبل الفلاحين عن انتشار واسع لفأر الحقل في حقول المزارعين، إذ تم توجيههم إلى مراجعة الوحدات الإرشادية للحصول على المبيد الحشري وبالتالي البدء بعملية المكافحة.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع مديرية زراعة السويداء للتأكد من فاعلية المبيد وكان الجواب أن هذه المبيدات جيدة ولكن فاعليتها السامة مع الآفة ليست آنية، فديمومة فاعليتها تحتاج حوالي أسبوع.

مدير زراعة السويداء – المهندس أيهم حامد أوضح أن هذه الفترة مناسبة لتكاثر الفئران وهذه حالة طبيعية، مضيفاً: إن المبيد المستخدم ذو فاعلية جيدة بشرط معرفة استخدامه من قبل المزارعين.

ولفت حامد إلى أن من أسباب انتشار فأر الحقل وجود أراضٍ غير مزروعة بجانب الأراضي التي تمت زراعتها وعدم قيام الفلاحين في أحيان كثيرة بزراعة أراضيهم من دون فلاحة قبل فترة زمنية من زراعتها ما يؤدي إلى انتشار هذه الآفة بشكل واسع.

ولفت حامد إلى أن خطة المديرية لهذا الموسم هي مكافحة حوالي ٥ آلاف هكتار وأن كميات المبيدات الحشرية الموزعة على الوحدات الإرشادية هي ٧٠٠ كغ فوسفات الزنك و٣ أطنان من مبيد ريدي فاكو و١٠ كغ فوسفات الألمنيوم، إذ تقوم هذه الوحدات بتوزيع الكمية على المزارعين عند الطلب.

يذكر أن فأر الحقل له تأثير سلبي على المحصول في حال عدم معالجة الآفة بشكل جيد.

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