إنفاق 3,9 مليارات ليرة لتأهيل معامل «الأعلاف» التي دمرها الإرهاب

ديما صابر:

في إطار سعيها المتواصل لإيقاف بيع المواد الأولية العلفية وتوزيع كامل المواد بشكل مواد مصنعة ذات قيمة غذائية عالية ومصنعة بشكل مدروس لكل نوع من أنواع الثروة الحيوانية.. تقوم المؤسسة العامة للأعلاف بتأهيل المراكز التي خرجت من الخدمة والعمل على إنشاء معامل جديدة لتصنيع الأعلاف في كل المحافظات فقد تمت إعادة تأهيل معمل عدرا بتكلفة /350/ مليون ليرة وبطاقة إنتاجية /50/ ألف طن سنوياً ومعمل تل بلاط في حلب بتكلفة /1,5/مليار ليرة وبطاقة تفوق الـ /100/ ألف طن سنوياً ومعمل كفر بهم في حماة بتكلفة /950/ مليون ليرة وبطاقة إنتاجية /50/ ألف طن ومعمل الوعر في حمص ومعمل طرطوس بطاقته الإنتاجية /50/ ألف طن سنوياً وبتكلفة مالية مقدارها /53/ مليون ليرة, كما تمت زيادة الكمية المنتجة في المعامل بنسبة تجاوزت الـ 200-250%. وسيتم إنشاء مجفف للذرة في دير حافر في حلب وبتكلفة مالية تجاوز مليار ليرة, وبذلك تكون القيمة الاجمالية للمشاريع المذكورة سابقاً نحو 3,9 مليارات ليرة.

ويوضح المهندس عبد الكريم شباط- مدير المؤسسة أنه نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف قامت المؤسسة بفتح دورة علفية لكل أنواع الثروة الحيوانية من تاريخ 8/1/2020 وحتى 29/2/2020 ونظراً لقيام المؤسسة باستجرار مواد علفية كبيرة قامت المؤسسة بتاريخ 30/1/2020 بزيادة المقننات الممنوحة لكل أنواع الثروة الحيوانية وخاصة قطاع الدواجن وبنسبة 50% زيادة حيث تقوم المؤسسة العامة للأعلاف خلال هذا العام باستجرار كامل الكميات المنتجة لدى المؤسسة السورية للحبوب ومضاعفة كمية النخالة المستجرة من الحبوب واستجرار كمية تقدر بنحو /400-450/ ألف طن في حين كانت في العام السابق /197/ ألف طن فقط.

كما تم استجرار كامل كميات مادة الكسبة المنتجة لدى شركات الزيوت في حلب وحمص وحماة وزيادة هذه المقننات لقطيع الدواجن والثروة الحيوانية.

ويضيف أن المؤسسة تجهز حالياً لاستيراد كميات كبيرة من مادتي الذرة الصفراء ومادة كسبة فول الصويا وهي المواد الأساسية لقطاع الدواجن, مشيراً إلى أن المؤسسة تحاول بإجراءات سريعة إيجاد البدائل من المواد العلفية بتأمين مادة السيلاج المهمة في التغذية الحيوانية.

ويوضح شباط أنه نظراً لتوفر المواد العلفية خلال الصيف تدرس المؤسسة إمكانية الاستفادة من بقايا المحاصيل لتصنيع مادة السيلاج وتخزين كميات كبيرة من المواد العلفية بنحو /400-500/ ألف طن لحين يشتد الطلب عليها وترتفع الأسعار وخلال هذه الفترة سيكون مخزون المؤسسة /500/ ألف طناً بالإضافة لكمية /300-400/ ألف طن سيتم استجرارها من مصادر الإنتاج /نخالة وكسبة/ ليتم توزيعها في الشتاء القادم, مبيناً أن مبيعات المؤسسة للعام الماضي بلغت /280/ ألف طن من مختلف المواد العلفية أما مشترياته للعام نفسه فقد بلغت /546/ ألف طن, أما الخطة الاستثمارية للعام المنصرم فقد بلغت نحو 1,7 مليار ليرة لا غير.

طباعة