مخصصات الدقيق ثابتة.. وتشديد الرقابة على الأفران للحد من ظاهرة الازدحام في طرطوس

رفاه نيوف:

ازدحام كبير تشهده الأفران الخاصة والعامة في محافظة طرطوس.. وهنا يتساءل المواطن: لماذا هذا الازدحام فقد يضطر المواطن إلى الانتظار ساعات حتى يستطيع الحصول على ربطة خبز, وهل مخصصات الأفران خفضت؟ وغيرها من الأسئلة التي باتت تنغص حياته وتضيف أعباء إضافية على حياته اليومية الصعبة, إضافة إلى الازدحام الكبير على صالات «السورية للتجارة» للحصول على مخصصات السكر والرز والشاي والزيت وكأن صالات «السورية» خصصت لبيع هذه المواد من دون سواها لأن صالة بيع المواد الغذائية والمحارم وغيرها مغلقة ولا يسمح بشراء أي نوع غير المواد المدعومة.

وأكد المهندس حسان حسام الدين- مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس أن المديرية اتخذت العديد من الإجراءات للتخلص من الازدحام على الأفران وقد أعطت هذه الإجراءات نتائج جيدة حيث خف الازدحام بنسبة كبيرة وذلك بعد أن عملت المديرية على تخصيص دوريات نوعية لمراقبة مادة الخبز التمويني من داخل الفرن والمخصصة للمعتمدين, إضافة إلى دوريات خارج الفرن على «كوات» البيع لمراقبة الأشخاص الذين يقومون بشراء مادة الخبز التمويني والعمل على بيعه أو تجميعه بهدف نقله الى أماكن أو اشخاص عديدين ليتم بيع المادة بسعر زائد, وتم توجيه الدوريات لتشديد المراقبة على معتمدي مادة الخبز التمويني ومراقبة التزامهم بالكميات المحددة لهم بموجب الاعتمادات الرسمية وسعر بيعهم للربطة إضافة إلى تشديد الرقابة على جميع المحال والأشخاص الذين يتعاملون ببيع واستخدام الخبز التمويني من دون اعتماد رسمي وقد بلغ عدد الضبوط التي تم تنظيمها بحق الأفران منذ بداية العام وحتى اليوم /131/ ضبطاً عدلياً بخصوص البيع بسعر زائد ونقص وزن الربطة, كما تم خلال الأيام الماضية تنظيم /16/ ضبطاً عدلياً بموضوع استخدام الخبز التمويني لغير الغاية المخصصة له, وبين حسام الدين أن مخصصات الدقيق التمويني لم يتم تخفيضها وهي ثابتة لدى معظم الأفران التموينية ومادة الدقيق متوافرة بكميات جيدة.

من جهته أكد مدير «السورية للتجارة» في طرطوس- يوسف حسن أنه تتم حالياً دراسة مشكلة الازدحام أمام الصالات حيث يتعذر على المواطن الدخول لشراء حاجاته من المواد الأخرى وسيتم الوصول الى حلول مرضية تريح المواطن وتمكنه من الحصول على حاجاته من دون عناء وذلك خلال الأيام المقبلة.

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