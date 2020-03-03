قرعة دوري أمم أوروبا..

أجريت مساء اليوم الثلاثاء قرعة دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية لعام 2020، وأسفرت القرعة، عن وقوع منتخب إيطاليا في مجموعة صعبة برفقة هولندا وبولندا، بينما اصطدمت إسبانيا بألمانيا وأوكرانيا.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المستوى الأول

المجموعة الأولى: بولندا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، هولندا.

المجموعة الثانية: أيسلندا، الدنمارك، بلجيكا، إنكلترا.

المجموعة الثالثة: كرواتيا، السويد، فرنسا، البرتغال.

المجموعة الرابعة: ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، سويسرا.

المستوى الثاني

المجموعة الأولى: رومانيا، النرويج، أيرلندا الشمالية، النمسا.

المجموعة الثانية: الكيان الصهيوني، سلوفاكيا، اسكتلندا، التشيك.

المجموعة الثالثة: المجر، تركيا، صربيا، روسيا.

المجموعة الرابعة: بلغاريا، جمهورية أيرلندا، فنلندا، ويلز.

المستوى الثالث

المجموعة الأولى: أذربيجان، لوكسمبورج، قبرص، الجبل الأسود.

المجموعة الثانية: أرمينيا، إستونيا، مقدونيا الشمالية، جورجيا.

المجموعة الثالثة: مولدوفا، سلوفينيا، كوسوفو، اليونان.

المجموعة الرابعة: كازاخستان، ليتوانيا، روسيا البيضاء، ألبانيا.

المستوى الرابع

المجموعة الأولى: لاتفيا، مالطا، أندور، جزر الفارو.

المجموعة الثانية: سان مارينو، ليختنشتاين، سان مارينو.

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