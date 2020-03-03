“العمال التركي”: الوضع بإدلب نتاج سياسات أردوغان الداعمة للإرهابيين

أكد رئيس حزب العمال التركي آركان باش أن رئيس النظام رجب أردوغان يخفي عن الشعب التركي حقيقة تدخلاته الاستفزازية والخطيرة في سورية.

واستنكر باش في مؤتمر صحفي عقده اليوم قرار البرلمان التركي عقد جلسة مغلقة لمناقشة آخر التطورات في إدلب شمال سورية، مشدداً على أن الإصرار على جعل الجلسة مغلقة يظهر نية نظام أردوغان إخفاء الحقائق عن الشعب التركي بخصوص سياساته الاستفزازية والخطيرة في سورية.

وأضاف باش: إن أردوغان يتدخل في سورية منذ بداية الأزمة هناك.. والوضع في إدلب نتاج لسياساته القائمة على دعم الارهابيين فيها، مشيراً إلى أنه من حق الشعب التركي وخاصة عائلات الجنود الموجودين في إدلب ان يعرفوا لماذا يرسل أولادهم إلى هناك… ولماذا هم يحمون الإرهابيين في سورية.

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