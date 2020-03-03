مصرع ثمانية أشخاص جراء زوابع ضربت ولاية تينيسي الأمريكية

أودت زوابع ضربت ولاية تينيسي الأمريكية في وقت مبكر اليوم بحياة ثمانية أشخاص على الأقل وخلفت أضراراً كبيرة في منطقة ناشفيل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ميليسا هاكس من وكالة إدارة الأحوال الطارئة في تينيسي قولها: لدينا ثماني وفيات حتى الآن سجلت بأربع مناطق في الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة، وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية مباني مدمرة بالكامل بعد الزوابع كما اقتلعت أشجار واعمدة كهرباء.

وضربت الزوابع المنطقة قبيل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في 14 ولاية أمريكية منها تينيسي ضمن الثلاثاء الكبير الذي يشكل محطة حاسمة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للوصول إلى مرشح للانتخابات الأمريكية المقبلة.

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