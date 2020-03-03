كهرباء الحسكة: صيانة الشبكة الكهربائية ومراكز التحويل في القامشلي

أنجزت الورشات الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء في محافظة الحسكة أعمال صيانة لأعطال لحقت بالشبكتين المنخفضة والمتوسطة خلال الأسبوع الحالي في مدينة القامشلي وأعادت الخدمة إلى المشتركين.

وبيّن مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن الورشات أنجزت صيانة على خط 66 ك.ف في محطة تحويل القامشلي الرئيسة الذي يغذي محطة تحويل شمال القامشلي وذلك بعد تعرضه للانهيار نتيجة الحمولات الزائدة، موضحاً أنّ الورشات قامت بصيانة خطوط النادي الزراعي وزنود وشيخ عجيل 20 ك.ف وتمت إعادة الخدمة إلى جميع الخطوط المذكورة.

وأشار المهندس عكلة إلى أنّ الورشات قامت بصيانة أعطال مراكز التحويل الكهربائي في الحديقة العامة وحديقة السياحي ومستوصف الهلالية ومرآب الحبوب ومسبق الصنع والكلدان وهي ناتجة في عمومها من الأحمال الزائدة وتمت إعادتها إلى الخدمة مجدداً.

وكانت الشركة العامة لكهرباء الحسكة قد أنجزت يوم أمس الأول صيانة على خط الطبقة-البواب 230 ك.ف الذي يغذي المحافظة بالكهرباء.

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