ورشتان للطلاب في دير الزور لتأمين حاجة المدارس من المقاعد والستائر

مالك الجاسم

أكّد أحمد الصالح مدير التربية المساعد لشؤون التعليم المهني والفني أنّ العمل ضمن الورشة التي أقيمت لتأمين احتياجات مدارس مدينة دير الزور من المقاعد الدراسية في ثانوية مهيب علوان الصناعية يسير على قدم وساق، وهناك إصرار كبير من كادر المدرسة والطلبة على إنتاج كميات كافية لجميع المدارس من المقاعد المدرسية، وحتى الآن تمّ إنتاج /١٧/ ألف مقعد دراسي بكمية / ٥٨٦ / متراً مكعباً من الخشب، كما أنّ الطلبة يقومون بعمل ثان من خلال ترميم الهياكل المعدنية للمقاعد، وننتظر كميات إضافية من الخشب يتم تزويدنا بها لمتابعة العمل الإنتاجي للمقاعد المدرسية، وهذا العمل الذي يقوم به الطالب يزيد من الثقة بالنفس لديه ويعزز من مهاراته الإنتاجية، ليكون جاهزاً للعمل والإنتاج في سوق العمل.

وأضاف الصالح: إنّ هناك ورشة أخرى في ثانوية تاج الدين عزاوي المهنية مخصصة لإنجاز الستائر القماشية، حيث تمّ إنجاز٩٦٠٠ متر من الستائر تمّ توزيعها على المدارس والمجمعات التربوية في المدينة والريف، كما تمّ إنجاز / 400 / متر من القماش زوائد صنعت كغطاء للطاولات.

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