وفاة فتاة وإصابة ذويها بسبب تسمم غذائي في الحسكة

خليل اقطيني

توفيت أمس الفتاة أميرة حميد العلي وأصيب جميع أفراد عائلتها «والدها ووالدتها وشقيقتها وخالتها» نتيجة إصابتهم بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة غذائية على العشاء والمكونة من مادة القرنبيط أو الزهرة كما يطلق عليها سكان المنطقة.

وذكر الطبيب الشرعي في الحسكة الدكتور محمد سعيد شلاش أن الكشف على جثة الفتاة أظهر خروج زبد من الفم كما أظهر أن حدقة العين دبوسية الأمر الذي يعني أن الوفاة ناتجة عن تسمم حصل بمادة عضوية سامة مجهولة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الحادثة، علماً أن العائلة من سكان ريف الحسكة.

وفي منطقة أبو عمشة في حي العزيزية شرق مدينة الحسكة توفي طفل غرقاً أثناء محاولته السباحة في نهر الخابور، وذكر أهالي المنطقة أن الطفل يبلغ من العمر 12 عاماً وأنه كان يلعب مع إخوته بمحاذاة نهر الخابور قبل أن يحاول السباحة فيه الأمر الذي أدى إلى غرقه.

وكان أربعة أطفال من مختلف مناطق محافظة الحسكة توفوا غرقاً العام الماضي 2019 نتيجة فيضان نهر الخابور في القرى والمناطق المحاذية لسرير النهر.

وفي قرية الزهيرية التابعة لمنطقة المالكية الواقعة في أقصى شمال شرق المحافظة أصيب ثمانية أشخاص نتيجة تحول شجار بين عائلتين في القرية إلى مواجهة مسلحة.

وذكرت مصادر مشفى المالكية أن 6 أشخاص بينهم امرأتان أصيبوا بطلقات نارية، بينما أصيب شخصان آخران بجروح طفيفة خلال الشجار، وأكدت المصادر أن الحالة الصحية لأحد المصابين غير مستقرة، في حين تم إسعاف اثنين من الجرحى إلى مشفى القامشلي، ولم تعرف حتى الآن أسباب الخلاف والمواجهة المسلحة بين العائلتين.

وكان خمسة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان بجروح خطيرة خلال شهر كانون الثاني الماضي بسبب خلاف على قطعة أرض نشب في قرية المعزة الواقعة في غرب بلدة مركدة في ريف الحسكة الجنوبي، وتحول الخلاف إلى مشاجرة عنيفة سرعان ما استخدم فيها الطرفان الأسلحة النارية.

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