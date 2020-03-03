حملة تشجير في مدارس المناطق المحررة من الإرهاب بإدلب

أطلقت وزارة التربية حملة لزراعة 1700 غرسة حراجية ومثمرة في مدارس المناطق المحررة من الإرهاب بمحافظة إدلب.

وتتضمن الحملة التي تنفذ بالتعاون بين مديريتي التربية والزراعة في إدلب زراعة 1200 غرسة حراجية و500 غرسة زيتون في مدارس “سنجار ومشهد ومريجب المشهد وحوا واللوبيدة الشرقية وتل عمارة وبرتقالة” وذلك بمشاركة الفعاليات الأهلية.

وذكر المهندس عبد الحميد معمار مدير تربية ادلب في تصريح أن الحملة تأتي في إطار حملة التشجير التي أطلقتها وزارة التربية تحت شعار “إيد بإيد ترجع خضرا من جديد” وهي مستمرة حتى استكمال تشجير بقية المدارس حتى نهاية آذار الجاري.

يشار إلى أنه ستتم متابعة هذه الغراس بشكل مستمر من قبل المعنيين من مديريتي التربية والزراعة والطلاب والأهالي.

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