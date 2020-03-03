كيليتشدار أوغلو: أردوغان كاذب وهو أداة بيد القوى الإمبريالية

جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو التنديد بالسياسات الفاشلة لرئيس النظام التركي أردوغان وتدخله في شؤون سورية موضحا أن الأخير أداة بيد القوى الامبريالية.

وقال كيليتشدار أوغلو في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه اليوم: إن إدلب أرض سورية وإن أردوغان أداة بيد القوى الإمبريالية لذا لا يمكن له أن يخدم وطنه وهو يكذب على الشعب التركي دائماً، لافتاً إلى أن أردوغان لا يهمه عدد القتلى من الجنود الأتراك الذي يسقطون في سورية طالما أنه أرسل جيشه إلى هناك من أجل مخططاته وأطماعه الخاصة.

وتساءل كيليتشدار أوغلو مخاطباً أردوغان: من قال لك اذهب وتدخل في سورية في بداية الأزمة ولماذا قمت بتشكيل ما يسمى “الجيش الحر” مع أمريكا وهم ليسوا إلا مرتزقة قاتلوا ويقاتلون ضد وطنهم وأنت تعرف أن الحرب في سورية خطر كبير جداً على تركيا مباشرة، مضيفاً: لقد أثبت أردوغان خلال السنوات الأخيرة إنه لا يفقه أي شيء في السياسة الخارجية ولا يعي حقائق سورية والعالم العربي والشرق الأوسط.

من جهته طالب الصحفي التركي محمد علي غوللار محلل الشؤون الدولية في صحيفة جمهورييت في حديث لقناة “تيلي 1” التركية أردوغان بالكف عن دعم الإرهابيين في إدلب وجوارها، محذراً من أن هؤلاء يشكلون خطراً على تركيا أيضاً، ومشيراً إلى أن رئيس النظام التركي قدم كل أنواع الدعم للتنظيمات الإرهابية وسمح لعشرات آلاف الإرهابيين الأجانب بدخول سورية لارتكاب الجرائم بحق شعبها.

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