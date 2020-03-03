آخر تحديث: 2020-03-05 15:31:50
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رئيس الوزراء اليوناني يؤكد أن تركيا أصبحت مهرباً رئيسياً للبشر وأردوغان يستغل قضية اللاجئين كورقة في حساباته

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التصنيفات: آخر الأخبار

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