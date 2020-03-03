رئيس الوزراء اليوناني يؤكد أن تركيا أصبحت مهرباً رئيسياً للبشر وأردوغان يستغل قضية اللاجئين كورقة في حساباته

آخر تحديث: 2020-03-05 15:31:50
البحث عن:
موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 11 رجب 1441 الموافق لـ 05 آذار 2020
الرئيسية
الافتتاحية
سياسة
محلي
عربي
دولي
دراسات
رصد
اقتصاد
اقتصاد محلي
اقتصاد عربي
اقتصاد دولي
محليات
تحقيقات
أحوال الناس
رمضانيات
مجتمع
ميديا وتقانة
صوت الشعب
ثقافة وفن
رؤى عربية
زوايا وأعمدة
بصراحة
بلا مجاملات
قوس قزح
نافذة للمحرر
وجهات نظر
آفاق
بين السطور
على ما يبدو
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة دولية
منوعات
الصحة
الحوادث
النسخة الورقية
شريط الأخبار
بوتين: الأوضاع في إدلب توترت للغاية وتتطلب حواراً مباشراً مع الجانب التركي
السفير الكوبي في دمشق: الجولان المحتل أرض سورية وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وإعلان ترامب غير شرعيين
القضاء اللبناني يأمر بالحجز على أصول 20 مصرفاً ورؤساء مجالس إداراتها
إدانات لبنانية للاعتداءات التركية على الأراضي السورية
مصدر رسمي في الخارجية: تصريحات وعويل مسؤولي بعض الدول الغربية حول الوضع الإنساني في محافظة إدلب بسبب عمليات الجيش العربي السوري ضد التنظيمات الإرهابية تظهر حجم النفاق والكذب الذي تحمله سياسات هذه الدول
تجدد الاعتصامات في لبنان
أوكامورا: الاعتداءات التركية على الأراضي السورية انتهاك صارخ للقانون الدولي
الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين ويهدم منزلين في الضفة
النظام التركي يعتقل صحفياً كشف عن عودة جثة ضابط تركي قتل في ليبيا
وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار
رسالة السوريين لأردوغان: لم ولن ترهبنا وسنتصدى لعدوانك وتنظيماتك الإرهابية
صحفيّة بريطانية: سورية تحارب الإرهاب في إدلب وأردوغان يدعمه بشراكة كاملة مع الكيان الإسرائيلي
مجلس الوزراء اليمني يستنكر العدوان التركي على الأراضي السورية ودعمه الإرهابيين في إدلب
جونسون يبحث عن «السيادة».. والمحادثات مع «الأوروبي» تغرق بالخلافات
من العالم