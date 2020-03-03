وقفة احتجاجية في بيروت للمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة

نفذ عشرات اللبنانيين، اليوم، وقفة احتجاجية أمام السفارة السويسرية في العاصمة بيروت للمطالبة بإعادة الأموال المنهوبة والمحولة من لبنان إلى الخارج.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عدداً من النواب اللبنانيين تجمعوا مع عشرات المعتصمين أمام السفارة السويسرية، حيث سلموا السفيرة السويسرية مونيكا كيرغوز عريضة وقعوا عليها لاسترداد الأموال المنهوبة والمحولة من البنوك اللبنانية إلى الخارج.

وكان محتجون قطعوا ليل أمس أوتوستراد الجية الواصل إلى الجنوب اللبناني وبعض الطرقات في بيروت ثم عمل الجيش اللبناني على إعادة فتحها.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي اعتصامات واحتجاجات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد.

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