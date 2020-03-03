محللان روسيان: أردوغان يستثمر الإرهاب بحربه العدوانية على سورية

أكد كبير الباحثين في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة العلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية يوري زينين أن عدوان النظام التركي على سورية جاء كمحاولة من رئيس هذا النظام رجب أردوغان لعرقلة الانتصارات التي يحققها الجيش السوري على الإرهابيين.

وأشار زينين في مقابلة مع مراسل “سانا” في موسكو اليوم إلى أن أردوغان يدعم الإرهابيين في محاولة لإنقاذهم عبر أساليبه الملتوية والمراوغة التي يكرر استخدامها موضحاً أن رئيس النظام التركي فوجئ ببطولات الجيش العربي السوري وخبرته الكبيرة التي اكتسبها خلال حربه على الإرهاب الدولي في مختلف الظروف.

بدوره أكد الباحث العلمي الأقدم في أكاديمية العلوم العسكرية الروسية فلاديمير بروخفاتيلوف في مقابلة مماثلة أن أردوغان يستثمر في الإرهابيين ويوظفهم في حربه العدوانية على سورية من أجل تحقيق أحلامه العثمانية ولكن أحداً لن يسمح له بذلك.

ونوه الخبير العسكري الروسي ببطولات الجيش السوري في معاركه ضد الإرهابيين المدعومين من أردوغان موضحاً أنه رغم جميع الصعاب والظروف شديدة الوطأة استطاع الجيش السوري تعزيز قدرته العسكرية وروحه المعنوية وهو يحمي وطنه باقتدار بمساندة ومساعدة الحلفاء والأصدقاء وفي مقدمتهم روسيا وإيران وقوى المقاومة في المنطقة ويحرر أراضي بلاده من الإرهابيين وجميع المعتدين الآخرين.

وأعرب بروخفاتيلوف عن ثقته التامة بأن الجيش السوري سيواصل الصمود حتى يحقق النصر المؤزر على جميع أعداء سورية.

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