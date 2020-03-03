آخر تحديث: 2020-03-03 16:15:10
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مراسل سانا: وحدات من الجيش تسقط طائرة مسيرة لقوات النظام التركي في محيط سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي

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التصنيفات: آخر الأخبار

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