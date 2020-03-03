لافروف: روسيا ستواصل دعم سورية في حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل نهائي

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 9 رجب 1441 الموافق لـ 03 آذار 2020
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وقفة احتجاجية في بيروت للمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة
بوتين وميركل يبحثان الوضع في سورية وليبيا
إعادة افتتاح السفارة الليبية بدمشق
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الـ13 من نيسان القادم موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث
محللان روسيان: أردوغان يستثمر الإرهاب بحربه العدوانية على سورية
المستشار النمساوي يندّد باستخدام نظام أردوغان المهاجرين لابتزاز أوروبا
موسكو: تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران غير مطروح
الخامنئي يدعو الإيرانيين إلى الالتزام بالتوجيهات الخاصة للوقاية من "كورونا"
كولياغين: إحباط 78 مخططاً لهجمات إرهابية في روسيا العام الماضي
سكرية: دعم أردوغان العلني للإرهابيين واعتداءاته تكشف حقيقة أطماعه
أحزاب وشخصيات يمنية تندد بعدوان النظام التركي على الأراضي السورية
شخصيات مصرية تدين العدوان التركي على الأراضي السورية
آليات الاحتلال تتوغل في رفح
صباغ: بعض الدول المتورطة في جلب الإرهاب إلى سورية تستخدم المخدرات كأداة من أدوات إرهابها
كيم جونغ أون يؤكد أهمية تعزيز قدرات الجيش الكوري الديمقراطي