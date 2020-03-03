كولياغين: إحباط 78 مخططاً لهجمات إرهابية في روسيا العام الماضي

أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية إيغور كولياغين أن الأمن الروسي أحبط 78 مخططاً إرهابياً العام الماضي وقبض على مئات الإرهابيين بينهم متزعمون.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن كولياغين قوله في تصريح صحفي: إنه ونتيجة للإجراءات المنسقة بين أجهزة انفاذ القانون العام الماضي تم إحباط الغالبية العظمى من المخططات الإرهابية.

وأضاف: تم خلال عمليات مكافحة الإرهاب القضاء على 32 فرداً من الجماعات الإرهابية واعتقال أكثر من ثلاثمئة بينهم متزعمون و606 متواطئين مع الإرهابيين.

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