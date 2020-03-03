المطار الفضائي العائم يبحر باتجاه روسيا

أبحرت سفينة النقل “Xin Guang Hua” التابعة لهونغ كونغ، مع المطار الفضائي العائم “Odyssey” من مشروع “الإطلاق البحري” من المياه الأمريكية وسوف تصل روسيا يوم 28 آذار الجاري.

ويفيد موقع “vesselfinder.com”، الخاص بمراقبة حركة السفن، بأن سفينة النقل “Xin Guang Hua ” مع “Odyssey” قد غادرت ميناء لونغ بيتش الأمريكي في الساعة 23.19 بتوقيت موسكو متوجهة نحو ميناء سلافيانكا في إقليم بريمورية الروسي، ومن المنتظر أن ترسو فيه عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت موسكو من يوم 28 آذار الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة شركات S7″” أعلنت في شهر كانون الأول 2019 عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على نقل المطار الفضائي العائم إلى روسيا. ووفق بيانات “S7” سيكون ميناء سلافيانكا الواقع حنوب فلاديفوستوك الموقع الجديد للمطار العائم، الذي يبعد 80 كيلومتراً عن حدود كوريا الشمالية.

وسوف يبقى المطار العائم في هذا المكان مدة عام، يخضع خلالها لعمليات صيانة، بعد أن جمد عمله منذ عام 2014، بعد الإطلاق السادس والثلاثين.