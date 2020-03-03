شخصيات مصرية تدين العدوان التركي على الأراضي السورية

أدان رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري في مصر الدكتور محمد أبو العلا العدوان التركي على الأراضي السورية مؤكدا أن تركيا دولة احتلال وتجب محاكمتها ومحاصرتها إقليمياً ودولياًَ.

وأوضح ابو العلا في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة أن الجيش العربي السوري يتصدى لقوات الاحتلال التركي وأن هزيمة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وقواته مؤكدة وحتمية وقال إن سورية الصمود كما كانت مقبرة للعناصر الإرهابية ستكون مقبرة الأطماع التركية.

بدوره قال السيد الطاهر الهاشمي عضو المجمع العالمي لأهل البيت ونقيب أشراف البحيرة شمال مصر ان العدوان التركي على سورية لن يحقق ما يحلم ويتوهم به أردوغان بفضل تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري.

وقال الهاشمي في تصريح مماثل أن سورية قادرة على دحر العدوان التركي كما دحرت الإرهاب وتنظيماته مشددا على أن أردوغان ومن معه من قوى الاستكبار العالمي لن يستطيعوا تحقيق مخططاتهم في المنطقة.

من جانبه استنكر عضو مجلس النواب المصري أبو المعاطي مصطفى أبو المعاطي في تصريح مماثل العدوان التركي على الأراضي السورية مؤكدا أنه من حق الدولة السورية أن تدافع عن أراضيها وسيادتها في وجه العدوان التركي الإجرامي.

وفي السياق ذاته قال وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري أحمد أمبابي إن تركيا دولة عدوان وانها دأبت على الدوام الاعتداء على دول الجوار .

وبين أمبابي أن الجيش العربي السوري يخوض معركة الكرامة ضد العدوان والغزو التركي وان الانتصار محتم للدولة السورية وجيشها في هذه الحرب ضد أطماع أردوغان التوسعية

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