فنزويلا: سياسة منظمة الدول الأميركية تجاه بوليفيا انتهاك لحقوق الإنسان
جدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التأكيد على تضامنه ووقوفه إلى جانب بوليفيا ورئيسها السابق إيفو موراليس.
ودعا مادورو إلى مواصلة العمل لضمان الحفاظ على السلام والاستقرار للشعب البوليفي.
بدوره أكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا أن سياسة منظمة الدول الأميركية تجاه بوليفيا تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان فيها وخاصة للدور الذي اضطلعت به برئاسة أمين عام المنظمة لويس ألماغرو بالتحريض على زعزعة الاستقرار في هذا البلد وتشكيل حكومة انقلابية فيه محملا إياها مسؤولية وقوع قتلى وجرحى وانتهاكات لحقوق الإنسان بعد الانقلاب على حكومة موراليس.