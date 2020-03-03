الجو دافئ والحرارة إلى ارتفاع
تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.
ويتوقع اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غداً لتصبح أعلى من معدلاتها الشهرية بنحو (3 إلى 5) درجات مئوية والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح متقلبة إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً على المرتفعات الغربية والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام ..
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|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|دمشق
|19/ 7
|21/ 8
|22/ 10
|القنيطرة
|15/ 6
|19/ 7
|20/ 8
|درعا
|18/ 9
|22/ 12
|23/ 14
|السويداء
|14/ 6
|18/ 9
|19/ 9
|حمص
|17/ 8
|22/ 9
|23/ 11
|حماة
|19/ 7
|23/ 9
|23/ 11
|الحسكة
|18/ 6
|19/ 7
|22/ 9
|اللاذقية
|19/ 12
|23/ 14
|23/ 15
|طرطوس
|20/ 12
|24/ 14
|24/ 15
|حلب
|18/ 7
|21/ 9
|24/ 11
|ادلب
|18/ 8
|20/ 9
|24/ 11
|دير الزور
|21/ 8
|23/ 10
|25/ 13
|الرقة
|19/ 7
|22/ 8
|24/ 10