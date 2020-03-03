مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/3/3 بتفجير ألغام وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة عرطوز بريف دمشق من الساعة 9.00 وحتى الساعة 14.00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 9 رجب 1441 الموافق لـ 03 آذار 2020
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إعادة افتتاح السفارة الليبية في دمشق إيذاناً بعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين الشقيقين
شريط الأخبار
الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين
فنزويلا: سياسة منظمة الدول الأميركية تجاه بوليفيا انتهاك لحقوق الإنسان
الجيش يدحر المجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي من قرى وبلدات جوباس و ترنبة وداديخ وكفر بطيخ في منطقة سراقب
غابارد: الإعلام الأمريكي يروّج للإرهابيين ويخفي الحقائق عما يجري في إدلب
دار الإفتاء المصرية تحذّر من تداعيات الأطماع التركية في المنطقة العربية
عشر سنوات من المؤتمرات والاجتماعات بلا جدوى بعد غزو «ناتو» وتدخلات دوله الكارثية
الخارجُ مستمرٌ في إشعال الداخل
صراعٌ دوليّ لنهب الثروات
أوراق العدوان السعودي على اليمن تتساقط
من العالم
طهران: ضرورة استمرار مسار أستانا لتسوية الأزمة في سورية
تركيان: أردوغان كاذب ويدعم التنظيمات الإرهابية في سورية
قوى لبنانية: سورية ستنتصر على الإرهاب وستسقط أي مؤامرة تستهدفها
خبير إيراني: انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب صفعة قوية لأردوغان
الجيش يدخل سراقب بعد معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي