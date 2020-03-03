غابارد: الإعلام الأمريكي يروّج للإرهابيين ويخفي الحقائق عما يجري في إدلب

ندّدت عضو الكونغرس الأميركي الديمقراطية تولسي غابارد بتغطية وسائل الإعلام الأميركية عما يجري في إدلب وإخفائها الحقائق بهدف التغطية على تنظيم «القاعدة» الإرهابي وحمايته.

وأكدت غابارد في تغريدة نشرتها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أن إدلب تعتبر أكبر معقل لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، مشيرة إلى أنه على الرغم من إدراك الساسة في الولايات المتحدة والعالم هذه الحقيقة إلا أن وسائل الإعلام الأميركية ما زالت تصف إرهابيي التنظيم المذكور بـ«المتمردين» وتريد حمايتهم.

وأعادت غابارد إلى الأذهان اعتراف بريت ماكغورك المبعوث السابق للتحالف الدولي المزعوم ضد تنظيم «داعش» الإرهابي الذي عمل في إدارتي الرئيسين الأميركيين باراك أوباما ودونالد ترامب ووصفه محافظة إدلب بأنها أكبر ملاذ لتنظيم «القاعدة» منذ هجمات أيلول عام 2001، كما أنها استرجعت تصريحات مايلز كاغينز المتحدث باسم عمليات «التحالف» المذكور، حين قال: إن إدلب تبدو وكأنها مغناطيس يجذب المجموعات الإرهابية وهناك مجموعات عدة فيها وكلها سيئة وخطيرة وتشكل تهديداً للمدنيين الأبرياء.

وأعربت غابارد عن أسفها من إصرار وسائل الإعلام الأميركية التي تحوّلت منذ بداية الأزمة في سورية إلى أبواق تروج للتنظيمات الإرهابية على الاستمرار في التغطية على حقيقة هذه التنظيمات بما فيها تنظيم «القاعدة» الذي تزعم الولايات المتحدة أنه عدوها الأول وتشن الحروب في أنحاء العالم بذريعة «القضاء عليه»، كما توجّهت إلى ترامب والمرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة بسؤال حول رغبتهم بحماية معقل تنظيم «القاعدة» في إدلب أو هزيمته، مشددة في الوقت ذاته على حق الناخبين الأميركيين في معرفة الجواب لهذا السؤال.

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