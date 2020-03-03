دار الإفتاء المصرية تحذّر من تداعيات الأطماع التركية في المنطقة العربية

حذّرت دار الإفتاء المصرية من استمرار العدوان التركي على الأراضي السورية.

وأشارت في بيان أمس صدر عن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة إلى أن تدهور الأوضاع في سورية يخدم الجماعات والتنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية يمثّل انتهاكاً صريحاً وصارخاً للشرعية والقانون الدوليين.

ودعا المرصد إلى ضرورة الوقوف بحزم أمام المخططات التركية الشيطانية التي تغذي الإرهاب وتنشر الفساد في الأرض، والتصدي للأطماع التركية اللامحدودة التي تنذر بالتصعيد الإقليمي، وإدخال المنطقة في صراعات مريرة وموجة جديدة من الفوضى والعنف والإرهاب.

كما طالب المجتمع الدولي وكل الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالقيام بواجبها ومسؤولياتها تجاه الشعب السوري، ووقف آلة الحرب التركية التي تسعى لتنفيذ مخططات وأطماع تركيا.

وحذّر المرصد من تداعيات الأطماع التركية في المنطقة العربية في ظل صمت المجتمع الدولي بما يدخل المنطقة كلها في موجة جديدة من الإرهاب والعنف والفوضى.

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