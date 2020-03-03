مها سلطان:

بين «نكتة» ستيفاني ويليامز، و«فضيحة» أنتونيو غوتيريش.. تقبع ليبيا.

كلمتان فقط تتلخص بينهما كل القضية، وكل الإجابات حول: لماذا ليبيا مازالت تشتعل اقتتالاً، ولماذا تستحكم العقد وتستعصي، ولماذا يبدو مستقبل ليبيا اليوم أكثر قتامة وسواداً؟

وإذا ما أردنا أن نكون أكثر جرأة في التوصيف، علينا أن نرمي كل الأسئلة التقليدية المعتادة من نوعية الأسئلة السابق ذكرها وما شابهها، لأنها- في هذه المرحلة- أسئلة ساذجة، وإذا ما استمر البعض في طرحها فهذا يكون إما مقصوداً بهدف التعمية وحرف الأنظار عن الأسباب (الدول والأطراف) التي تقف وراء تحول ليبيا إلى معضلة غير قابلة للحل.. وإما أن البعض مازال يرفض رؤية الأمور على حقيقتها.. وإما عجزاً وخجلاً لأنه بحكم موقعه هو في الواجهة، وهو من يتعرض للمساءلة باعتباره المُكلف باسم المجتمع الدولي بالحل والربط ونقصد هنا الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا، وهي في موقع لا تحسد عليه، فالجميع يقول بتأييده لها ولجهودها وقراراتها، ولكنه قول من دون فعل.

.. إذا ما أردنا أن نكون أكثر جرأةً في التوصيف، يمكننا القول إن مستقبل ليبيا اليوم هو الأكثر وضوحاً لناحية تحولها إلى دولة تتناهبها قوى خارجية ولا سميا أمريكا وتركيا والكثير من الدول الأوروبية والتي لا يعنيها استمرار اقتتال الليبيين إلى ما لا نهاية إذا هي لم تحقق المكاسب التي خططت وتخطط لها، علماً أن أغلب هذه المكاسب مُتحققة، وعلى رأسها النفط الذي يتدفق إلى الدول المعنية كما تحب وتشتهي.

لنَعُد إلى ما ذكرناه بداية..

في منتصف شباط الماضي تهكمت ستيفاني ويليامز- وهي نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة – تهكمت على واقع القرارات الدولية التي تحولت إلى «نكتة» في ليبيا، خصوصاً القرار المتعلق بحظر توريد السلاح، وذلك لكثرة انتهاك هذه القرارات من أطراف خارجية متعددة.. وليس هناك من يُسائل أو يُحاسب.

«النكتة» الأخرى التي- ربما – استدعت «نكتة» ويليامز هي تصديق مجلس الأمن على قرار تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وبين من صدقوا على القرار دول هي على رأس منتهكي الحظر..

قبل ويليامز بأيام قليلة فقط كان أنتونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يصف ما يجري في ليبيا بـ«الفضيحة» إذ إنه على الورق، الجميع ملتزم بالقرارات الدولية، وفي الميدان الجميع ينتهكها.. الحالة نفسها تنطبق على مسألة الهُدن، فهي هُدن على الورق، واقتتال على الأرض.

وهكذا.. إذاً، لماذا كل هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا كان حالها: على الورق ناجحة وعلى الأرض كارثة؟ منذ عشر سنوات تقريباً، أي منذ غزو ليبيا وتدميرها دولةً وشعباً واقتصاداً من قبل دول «ناتو»، لم تتوقف المؤتمرات والاجتماعات، لكن معضلة ليبيا بقيت من دون حل.. بينما كل التطورات (الميدانية تحديداً) ومن يقف وراء تأجيجها، لا تدعو للتفاؤل، برغم أن العُقد المستعصية، معروف للجميع من يمسك بها، ومن يَعقدها، ومن يرفض حلحلتها، بل من يتمترس بها في سبيل تحصيل أكبر مكاسب، أو لنقل- بعبارة أوضح – أكبر نهب ممكن لخيرات ليبيا وثرواتها (ودائماً نستثني روسيا لأن دورها مختلف وجهدها واضح للجميع في محاولة تقريب وجهات نظر الأطراف الداخلية والخارجية بدليل مؤتمر برلين الذي عُقد 19 كانون الأول الماضي، وتوصل إلى بنود عُدت الأهم بين جميع المؤتمرات والاجتماعات التي سبق أن عقدت بخصوص ليبيا، لكن بقية المشاركين في المؤتمر، وعلى رأسهم النظام التركي، ضربوا بنتائج المؤتمر عرض الحائط، بل إن هذا الأخير ضاعف عدوانه على ليبيا مُرسلاً إليها المزيد من الجنود والمرتزقة والعتاد العسكري في سبيل تغيير موازين القوى لمصلحة الأداة الداخلية التي تمثله في الميدان، أي ما يُسمى «حكومة الوفاق» ومتزعمها فايز السراج.

مرةً أخرى، نجدد السؤال السابق مُضافاً إليه ما يتطلبه من لواحق لابدّ منها.. لماذا كل هذه المؤتمرات والاجتماعات، وهل الحل في ليبيا محكوم بها أم بالحسم العسكري لأحد الأطراف، وهل هذا الحسم ممكن؟

مؤخراً بات يتردد على نطاق واسع، أن الحل في ليبيا يكمن في الحسم العسكري لأحد الطرفين المتحاربين: حفتر أو السراج، لكن الأهم هل الحسم ممكن لأي منهما إذا ما أراد ذلك؟.. بعبارة أدق، هل مسموح لأي منهما بالحسم؟

الحسم.. ممنوع!

عندما أطلق المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في 4 نيسان من العام الماضي 2019 عملية تحرير العاصمة طرابلس، وحدد زمن العملية بشهر واحد، شاع اعتقاد بأن الحسم العسكري سيتحقق فعلاً، باعتبار أن المشير حفتر أقوى لناحية مساحة الأرض التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي.. ولناحية التأييد الكبير الذي يحظى به حفتر بين القبائل ومن الليبيين عموماً.. وأيضاً لناحية القوة العسكرية.. وكان يمكن أن يتحقق الحسم العسكري لتكون ليبيا بإمرة طرف واحد، سيضطر الجميع للتفاوض معه، أي سيكون في الميدان قرار واحد وليس قرارين، ما يفتح باباً أوسع للاستقرار.

الحسم العسكري لم يتحقق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر بفعل توسيع النظام التركي تدخله العسكري في ليبيا إلى جانب السراج.. تدخل تحول إلى صورة رسمية بعد موافقة برلمان النظام التركي (في كانون الأول الماضي) على إرسال قوات إلى طرابلس، حيث مقر ما يسمى (حكومة) السراج، لمنع سقوطها، وهذا ما حدث، وسبق أن صرح النظام التركي غير مرة أنه لولا جنوده ومرتزقته لتمكن حفتر من دخول طرابلس وحسم الميدان لمصلحته.

في كل شهر تقريباً كان حفتر يعلن «ساعة صفر» لتحرير طرابلس لكنه – وبعد عام تقريباً من إطلاقه عملية تحرير طرابلس- لم يتمكن من دخولها.. مازال على التخوم، ممنوعاً عليه الحسم خارجياً، بينما لا يغادر «جيش السراج» طرابلس خوفاً من اختراق يُسقطها، هو لا يستطيع الخروج من طرابلس حتى لاستعادة المدن والمناطق التي خسرها خلال عام مضى لمصلحة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر.

مرتزقة النظام التركي

جنود ومرتزقة النظام التركي هم من يتولى ميدان العدوان على ليبيا وعلى الجيش الوطني الليبي بذريعة مساندة حليفه السراج، لكن هذا النظام المعتدي لن يأذن لحكومة السراج بالحسم -على افتراض أنها قادرة على ذلك- إلا عندما يصل إلى نقطة السيطرة الكاملة على قرارها الميداني والسياسي، برغم أن جزءاً كبيراً من هذا القرار بات في يده بفعل التدخل العسكري المباشر.. والاعتقاد السائد أنه لن يصل إلى سيطرة كاملة فهناك داعمون آخرون لحكومة السراج لا يمكن تجاهلهم، إيطاليا مثلاً.. هؤلاء يستفزهم التدخل العسكري التركي، فهم لا يريدون لرجلهم السراج أن يتمرد عليهم، علماً أنهم موجودون عسكرياً على الأرض، ولكنْ، في مناطق النفط وبما يحمي مكاسبهم منه، أي ليس في طرابلس العاصمة، وهنا الفارق.

النظام التركي يسعى للسيطرة على العاصمة، وتالياً على القرار السياسي بزعم أن حكومة السراج (هي الطرف المعترف به دولياً)، والسيطرة على القرار السياسي تقوده إلى السيطرة – أو على الأقل- أن تكون له كلمة في ثروات ليبيا، ليس النفط فقط، بل في غاز البحر المتوسط قبالتها، وهذا الغاز هو الأهم للنظام التركي ولمعظم الأطراف، ولنورد هنا اتفاقية الغاز التي وقعها النظام التركي مع (حكومة) السراج، مطالباً الجميع بالاعتراف بها والتصرف على أساسها، وفق الذريعة نفسها، أي (الشرعية الدولية) (لحكومة) السراج والتي تسمح لها بعقد اتفاقيات إقليمية ودولية، علماً أن الأطراف الليبية الأخرى تؤكد أن مدة شرعية حكومة السراج انتهت، وكل قراراتها واتفاقاتها غير ملزمة.. ولكن ماذا عن الأمم المتحدة التي لم تقل بعد بانتهاء (شرعية حكومة السراج)؟

وعليه، نحن هنا أمام استعصاء من نوع آخر، حيث لا الاجتماعات ولا المؤتمرات قادرة على مساعدة الشعب الليبي وإرساء الاستقرار في ليبيا، وفي الوقت نفسه الحسم العسكري لأي طرف غير ممكن، أو غير مسموح، لا فرق.. كل الأطراف المتدخلة في ليبيا تكاد تكون متساوية في أوراق الربح التي بين يديها، وعندما تجتمع تحت سقف مؤتمر أو اجتماع، تفرد هذه الأوراق، لتعيد جمعها ثانية، ولكن على اختلاف وافتراق وليس على تقارب واتفاق.. إذاً ما الحل؟

ما الحل؟

لنفترض أن الحل- كما يتوارد لأذهان الجميع- هو أن تتفق الأطراف المتدخلة فيما بينها وتتقاسم النفوذ، فيتوقف الاقتتال حتى لو استمر حال ليبيا منقسماً بين فريقين، فالمهم هنا وقف إراقة الدماء، فقد يكون من شأنه تحقيق استقرار من نوع ما يُمكن البناء عليه.. ولكن للأسف حتى هذا التوافق لا يبدو ممكناً، بفعل الطمع، فأي طرف لن يقبل بالتخلي عما في يديه من مكاسب، لمصلحة طرف ثانٍ.. آخر ما يهم الأطراف المتدخلة استقرار ليبيا إلا إذا كان يخدم أطماعها، بدليل أنها لا تتحرك إلا عند الضرورة، أي عندما يهدد طرف مكاسب طرف آخر، عندها يتداعى الطرف المتضرر إلى عقد اجتماع أو مؤتمر.. هذا هو الحال، هي اجتماعات ومؤتمرات من أجل أن تسوي الأطراف المتدخلة خلافاتها.

(وللتوضيح.. نحن نعرض فقط نتائج الاقتتال الذي يدمر ليبيا، بفعل تأجيج الخارج الذي هو من بدأ التدمير عبر الغزو، وهو من يواصل التدمير عبر تأجيج الأوضاع لتبقى ليبيا غارقة في احتراب لا ينتهي، يقودها باتجاه التحول إلى دولة فاشلة، لا يُسمع فيها إلا صوت المتدخلين وصوت مصالحهم).

عدم اتفاق الأطراف المتدخلة هو استعصاء ثالث يُعمّق أزمة ليبيا، وإذا ما أضفناه إلى ما سبق، يمكن فهم لماذا القول إن مستقبل ليبيا يبدو اليوم أكثر قتامة.. وهذا هو المطلوب بالنسبة للدول المتدخلة (ودائماً نستثني روسيا لأنها لا تتدخل بل تعمل بما يؤدي إلى استقرار ليبيا).. وعليه يُخطئ كلياً من يقول بعجز هذه الدول عن إيجاد حل تستقر به ليبيا، بل هي لا تريد هذا الحل.. هذه هي الخلاصة.

هوامش حادة

– غسان سلامة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا حذر في 28 شباط الماضي من حرب إقليمية مباشرة على الأرض الليبية.

ونسأل هنا: لمن التحذير، لليبيين، أم لدول الجوار، أم للدول المعنية التي ستتحارب على الأرض الليبية.. أم هو تحذير بمنزلة إعلان غير مباشر بقرب حدوث ذلك؟

– الجميع تحدث ويتحدث عن الاستفزاز الذي شكله التدخل العسكري التركي المباشر في ليبيا بالنسبة للدول الأوروبية المعنية، وهذا ما أبدته في أكثر من مناسبة.. هذه الدول كانت موجودة مع التركي تحت سقف واحد في مؤتمر برلين، ولكنْ، أي أحد من «ذلك الجميع» لم يقل لماذا تجاهل المؤتمر التدخل العسكري التركي المباشر وتدفق السلاح التركي المتواصل والمتصاعد إلى حكومة السراج.. لماذا لم تتضمن بنود المؤتمر بنداً يُلزم النظام التركي بسحب قواته، وأن يكون جزءاً من وقف إطلاق النار وليس أن يتحول إلى الطرف الوحيد الذي يطلق النار..؟!

– حسب الإحصاءات الأممية، فإن ليبيا تضم أكبر مخزن للأسلحة غير الخاضعة للرقابة في العالم، فهناك 29 مليون قطعة سلاح، بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وهو عدد لم يُسجل في أي بلد آخر خلال الـ40 عاماً الماضية.. أما الاتحاد الإفريقي فيؤكد وجود 60 مليون قطعة سلاح.

لاشك في أن هذا كم هائل من السلاح، ولاشك في أنه يشكل معضلة بالغة التعقيد تضاف إلى غيرها مما سبق ذكره.. هذا السلاح يشكل معضلة حتى في حال التوصل إلى تسوية، لأنه من غير الممكن أن تستطيع أي سلطة ستفرزها (أي تسوية محتملة) السيطرة على هذا السلاح.. لكن الأهم من ذلك، هو علامات الاستفهام الكبيرة التي يضعها وجود هذا الكم الهائل من السلاح في ظل وجود قرار دولي عمره عشر سنوات بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وهو القرار الذي يُمدد عاماً بعد عام.. يبدو أن ويليامز كانت محقة عندما وصفت هذا القرار بـ «النكتة»…

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