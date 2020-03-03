الخارجُ مستمرٌ في إشعال الداخل

ترجمة وتحرير ـ إيمان الذنون:

ليبيا دولة عربية تقع في شمال إفريقيا، يحدها البحر المتوسط من الشمال، ومصر شرقاً، والسودان إلى الجنوب الشرقي، وتشاد والنيجر في الجنوب، وتونس من الغرب، تبلغ مساحتها ما يقرب من 1.8مليون كلم مربع، وتعد رابع أكبر دولة مساحة في إفريقيا، وهي تحتل المرتبة الـ 17 كأكبر بلدان العالم مساحة، يبلغ عدد سكانها أكثر من 6 ملايين نسمة، عاصمتها طرابلس وهي أكبر مدن البلاد وتقع في غربها، يسكنها أكثر من مليون نسمة، أما ثاني أكبر المدن فهي بنغازي وتقع في شرق البلاد، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 700.000 نسمة.

يعود تاريخ ليبيا لفترات وحقب طويلة، فقد سكنها البربر في العصر البرونزي المتأخر، وأقام في غربها الفينيقيون مراكز تجارية، كما قام الإغريق اليونانيون بإنشاء مدن في شرقها، وقد حُكمت ليبيا لفترات مختلفة من عدة إمبراطوريات مثل الإغريقية، قبل أن تصبح جزءاً من الإمبراطورية الرومانية، وبعد سقوط هذه الإمبراطورية غزاها الفاندال ثم احتلها العثمانيون عام 1551 حتى توقيع اتفاقية بينهم وبين الإيطاليين، لتصبح مستعمرة إيطالية (1911-1943).

وقد شكّلت البلاد خلال الحرب العالمية الثانية مسرحاً مهماً للأحداث العسكرية، وبعد انتهاء هذه الحرب بسنوات أصبحت ليبيا دولة مستقلة عام 1951 تحت حكم إدريس السنوسي، ثم حكم العقيد معمر القذافي عام 1969 حتى عام 2011 عندما تم غزوها من قبل «ناتو» في أوائل ما يسمى «الربيع العربي».. ومنذ ذلك الحين وليبيا غارقة في اقتتال داخلي مدعوم من أطراف خارجية أبرزها دول «ناتو» نفسها التي غزت ليبيا زوراً باسم الديمقراطية والحرية، ولتتحول بعد ذلك إلى نهب خيراتها وثرواتها، وتُمعن في تقسيمها وتشتيت شعبها عبر تأجيج الأوضاع.

كل ذلك جرى بعد الغزو واغتيال الرئيس معمر القذافي على يد مجموعات مسلحة تأتمر بأمر (ناتو)، ما أدى إلى تحول ليبيا إلى منطقة رئيسة لانتشار التنظيمات المتطرفة والميليشيات المسلحة، لتتسارع الأحداث خلال السنوات العشر الماضية، وتتغير معها خرائط السيطرة والنفوذ، وليتسع عدد المتدخلين والمعتدين كما هو حال النظام التركي، وعلى نحو جعل من الصعوبة الشديدة التوصل إلى حلول وتسويات وإعادة الاستقرار للبلاد.

وفي المجمل، يمكن تلخيص الأحداث التي جرت في ليبيا منذ الغزو، إذ تتقاسم البلاد حكومتان شرق ليبيا، وغرب ليبيا، لكل منهما جيشها، وهذا الوضع أفرز عشرات التنظيمات والسرايا والكتائب التي تعمل تحت إمرة الجانبين، لكن أكثرها تطرفاً يتبع لحكومة طرابلس، بينما ينضوي الجميع في شرق البلاد تحت لواء جيش واحد هو الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

في عام 2012 جرت أول انتخابات برلمانية، وفي العام نفسه سلم المجلس الوطني الانتقالي الذي كان بقيادة مصطفى عبد الجليل السلطة إلى المؤتمر الوطني العام المنتخب في خطوة ظن الكثيرون أنها ستنهي الاقتتال وتفتح الأبواب على مرحلة سياسية جديدة قوامها عودة الاستقرار والأمن، لكن هذا لم يحدث.

تولى محمد يوسف المقريف رئاسة الدورة الأولى للمؤتمر الوطني العام، واستقال قبل أن تنتهي مدة ولايته ليتولى المنصب من بعده نائبه جمعة عتيقة شهراً واحداً ريثما جرى التصويت لاختيار الرئيس الجديد له، وكان نوري أبو سهمين.

وعلى صعيد رئاسة الوزراء، تولى المنصب بداية محمود جبريل، تلاه علي الترهوني، رئيس حكومة مكلفاً، ثم عبد الرحيم الكيب، وفي ظل المؤتمر الوطني العام استمر الكيب في منصبه حتى عام 2012، لكنه وبعد فشل مصطفى أبو شاقور في الحصول على الأغلبية العظمى من أصوات أعضاء المؤتمر الوطني العام كرئيس للحكومة، تم انتخاب المحامي علي زيدان رئيساً مكلفاً للحكومة، واستمر في منصبه حتى صوّت المؤتمر الوطني العام بحجب الثقة عنه، وتم تكليف وزير الدفاع عبد الله الثني بمهام الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد للوزراء، ثم أصبح عبد الله الثني رئيساً للحكومة، وبرغم انتخاب أحمد المعيتق وأدائه اليمين الدستورية في الـ 2014 فإن قراراً للمحكمة الدستورية أزّم الموقف السياسي، وانطلقت على إثره موجة اقتتال جديدة.

توالت الأحداث لتنقسم البلاد إلى معسكرين، الأول في مدينة طرابلس غرب ليبيا برئاسة فايز السراج، والثاني في بنغازي شرق ليبيا برئاسة المشير خليفة حفتر.

إزاء ما جرى ويجري في ليبيا تكثفت الجهود والمساعي الإقليمية والتحركات الدولية بهدف وقف الاقتتال والعودة إلى الحوار والمفاوضات، ولكنْ، جميعها لم تأت بالاستقرار لليبيا.. وفي المجمل، فإن كل ما جرى ويجري في ليبيا هو نتاج الصراعات الدولية للاستيلاء على هذا البلد الغني بالثروات الباطنية وأهمها النفط.. ويبدو أن الأحداث في ليبيا لن تنتهي إلا بتوافق الدول الكبرى التي أشعلت فتيل الاقتتال في ليبيا ومازالت مستمرة في إشعاله.

عن « غلوبال ريسيرش»

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