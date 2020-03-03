أوراق العدوان السعودي على اليمن تتساقط

هبا علي أحمد:

فتح اليمن باب إرغام «تحالف» العدوان السعودي على دفع الثمن، وبدأت مرحلة تصفية الحسابات، فالتطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية والتي فرضتها القوى اليمنية ولاسيما عسكرياً، جعلت العدوان يقف على أعتاب عامه السادس فارغ الجعبة من أي انتصارات، صحيح أنه خلف أكبر مأساة إنسانية للشعب اليمني الذي يعاني من الحصار والجوع والمرض، ولكن على الرغم من ذلك يمضي اليمنيون في تلقين الدروس لقوى العدوان والتي تأتي على نحو موجع دائماً.

لا ينهض «تحالف» العدوان من خسارة إلا ويقع في أخرى في سياق المعركة التي تخوضها القوى اليمنية من جيش ولجان شعبية من موقع المبادر والمهاجم ومن ثم المدافع عن أرضه، فالسيطرة على محافظة الجوف بعملية نوعية تم خلالها أسر عدد كبير من مرتزقة قوى العدوان وعتادهم العسكري تعد ضربة كبيرة للعدوان لما للجوف من أهمية استراتيجية لكونها تضم أكبر مخزون نفطي على مستوى اليمن وبذلك تكون الأطماع السعودية في اليمن انتهت، كما يرى محللون، كما أن ذلك يتيح سهولة تطويق محافظة مأرب –التي توجد بها أطراف محسوبة على العدوان وبسيطرة القوى اليمنية عليها يفقد العدوان آخر أوراقه في الشمال- ومن ثم الوصول إلى حضرموت.

..ليس هذا فحسب فأهمية الجوف تكمن في كونها حدودية مع السعودية ما يعني أنها ورقة رابحة بيد حركة «أنصار الله»، إذ تشكل قاعدة للهجوم على السعودية ومن ثم فتح جبهات قتال على طول الشريط الحدودي الرابط بين الجوف ونجران، ووضع المحافظات السعودية الجنوبية في مرمى الصواريخ والاستهدافات اليمنية، ما يعني أن مرحلة «الوجع الكبير» التي وعدت بها القوى اليمنية العدوان قيد التنفيذ ما لم يراجع العدوان حساباته.

تتساقط أوراق «تحالف» العدوان تباعاً مع الفشل في احتواء توسع المعارك والجبهات المفتوحة على امتداد الجغرافيا اليمنية، وعدم التمكن من حسم أي معركة لمصلحته وفقدان أي استراتيجية في التعامل مع القوة اليمنية، لذلك دائماً ما يأتي رده عبر الغارات الهمجية والقتل فشهيته مفتوحة لمزيد من الدماء والتدمير، لأن كل محاولات إثبات ذاته على الأرض أجهضتها القوى اليمنية وأفرغتها من مضمونها.

يبدو العدوان اليوم وحيداً, فالداعم الأمريكي والآخر البريطاني ومن انساق خلفهما مشغولون في صراعات داخلية ومشاكل خارجية، ولا يملك من الأوراق ما يستطيع أن يفاوض بها سياسياً مع فقدان إمكانية حسم أي مفاوضات سياسية بما يرغب لأن الغلبة اليوم للكلمة اليمنية سياسياً وعسكرياً.

بالمحصلة، نجد أن «تحالف» العدوان مفلس تماماً، إذ امتلكت القوى اليمنية كل عوامل القوة وترجمتها من خلال التهديد وتنفيذ التهديد مع تحقيق نتيجة مؤلمة، لذلك الحال اليوم ستكون على الشكل التالي: استمرار العدوان يعني زيادة هزائمه، وانتظار الصواريخ اليمنية في الداخل السعودي، فالقوى اليمنية هي من تحدد المعركة وتمتلك مفاتيحها ومساراتها وخواتيمها.

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