الرئيس بوتين: نهيئ الظروف الدفاعية لثني الآخرين عن التفكير بشن حرب علينا

تشرين – رصد:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حلقة جديدة من برنامج «20 سؤالاً لفلاديمير بوتين» لوكالة «تاس» نشرت أمس: لا ننوي خوض حرب ضد أحد، لكننا نعمل على تهيئة ظروف في مجال الدفاع كفيلة بألا يخطر ببال أحد حتى التفكير في شن حرب علينا.

وذكّر بوتين بأن روسيا تشغل المرتبة السابعة في العالم من حيث حجم الميزانية الدفاعية، وأضاف: فضلاً عن ذلك، إنفاقنا العسكري ينخفض من سنة إلى أخرى، بينما إنفاق الدول الأخرى يتزايد.

(روسيا اليوم)

طهران: لن نعوّل على مساعدات أمريكية مزعومة

تشرين – رصد:

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي على مزاعم المسؤولين الأمريكيين بشأن «مساعدة» إيران لمواجهة «كورونا»، قائلاً: إننا نشكك بنوايا الأمريكيين ولن نعوّل على هذه المساعدات المزعومة كما أننا لسنا مستعدين لتلقي المساعدات التي لا تتعدى الكلام.

وأضاف: لو كانت نوايا الأمريكيين صادقة لما استخدموا موضوع المساعدات دعاية إعلامية، وسخروها لأهدافهم الدعائية، متابعاً: إننا نرصد ونتابع مواقف الأمريكيين ونعرف كم عملوا ضد إيران ومازالوا يحاولون زرع الإحباط والضعف لدى الشعب الإيراني.

(ارنا)

رئيــس مجلـس النواب الليبي: نرفض وجود أي قوات أو قواعد أجنبية

تشرين – رصد:

نفى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، وجود أي قوات أو قواعد أجنبية في البلاد، مجدداً رفضه أي انتهاك للسيادة الليبية.وقال صالح أمس: لا وجود لأي قوات وقواعد أجنبية، إلا من خلال السلطات المختصة في البلاد، وهي التي تسمح بذلك أو ترفض وفقاً للقانون المعمول به في ليبيا, مضيفاً: إن حكومة «الوفاق» غير الشرعية، هي من وافقت على دخول قوات مرتزقة وجنود أتراك مدججين بكل أنواع الأسلحة إلى أرض البلاد، وفي صفوفهم جماعات إرهابية ومتزعمو إرهاب مطلوبون دولياً.

(سبوتنيك)

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