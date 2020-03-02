الاحتلال يعتقل 440 فلسطينياً بينهم 67 طفلاً في شباط

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 440 فلسطينياً بينهم 67 طفلا خلال الشهر الماضي.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم المركز رياض الأشقر في بيان اليوم نقلته وكالة معا أن قوات الاحتلال تشن يوميا حملات اعتقال بحق الفلسطينيين للتضييق عليهم وكسر صمودهم مشيرا إلى أنها اعتقلت 440 فلسطينيا معظمهم من الضفة الغربية خلال الشهر الماضي بينهم 67 طفلاً و11 فلسطينية و3 صحفيين و6 فلسطينيين من قطاع غزة المحاصر.

ويواجه نحو 5 الاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم بينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

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