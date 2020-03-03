فنيّو وممرضو قسم الأشعة والمخابر في مشفى السويداء الـوطني: غير مصنّفين بالأعمال الخطرة

طلال الكفيري:

تصنيفهم ضمن الأعمال الخطرة لم يشفع للفنيين والممرضين العاملين في أقسام الأشعة والمخابر ومنظومة الإسعاف لدى مشفى السويداء الوطني عند وزارة الصحة لقبول استقالاتهم، التي تعد حقاً من حقوقهم العمالية، لكون خدمتهم وفق رئيس اللجنة النقابية في مديرية الصحة صلاح عريج تحسب كل عام بعام ونصف العام.

وأضاف عريج: هناك الكثير من هؤلاء العاملين تنطبق عليهم شروط الاستقالة إلا أن طلباتهم المقدمة لوزارة الصحة تأتي مع الرفض، وطبعاً عدم قبول الاستقالات جاء بذريعة وجود نقص بالفنيين لدى هذه الأقسام, وأن نسبة الإشعاع في الجسم تكون بحدود ٤% إضافة لذلك فإن الفني أو الممرض المدرج تحت بند الأعمال الخطرة يجب أن يكون عاملاً لدى القسم لأكثر من ١٥ عاماً، وأن يكون مكلفاً بقرارِ إداري وخطي وليس شفهياً, مشيراً إلى أنه نتيجةً للنقص في العناصر الفنية لهذه الأقسام يتم التعويض عنهم من الكادر التمريضي، فمن الطبيعي أن تكون خدماتهم لدى هذه الأقسام أقل من ١٥ عاماً. رئيس قسم المخبر في مشفى السويداء الوطني سامر أبو حلا أكد أن مخابر المشفى سواءً المركزي أو الإسعافي أو الجرثومي تعاني نقصاً شديداً بالفنيين فالحاجة الفعلية هي ٥٤ عاملاً والمتوافر هو ٣٥ عاملاً لذلك تتم الاستعاضة عنهم بالكادر التمريضي وهؤلاء الممرضون يعملون كإداريين وفنيين لذلك يجب قبول الاستقالة بغض النظر عن مدة الخدمة لدى القسم.

وأضاف: إن معظم الفنيين تم فرزهم إلى مشفى سالة مع العلم أن طبيعة العمل التي يتقاضونها لا تتجاوز ٥% بينما الممرضون لا تتجاوز طبيعة العمل 4,5% وهذه معاناة ومشكلة عمالية أخرى تواجه العاملين في هذه الأقسام.

والسؤال الذي طرحوه: لماذا لا تتم معاملتهم معاملة الممرضين العاملين في قسم التخدير وغيره الذين زادت طبيعة عملهم الضعف؟

من ناحية ثانية أشار عريج إلى أن الكادر التمريضي تقع على كاهله معظم خدمات المشفى فمن المفترض إنصافهم. وبات من الضروري في ظل ارتفاع أجور وسائل النقل على كافة خطوط المحافظة إعادة العمل بالنقل الجماعي للعاملين في مديرية الصحة لكون النقل يتم على نفقة العاملين، مع العلم أنهم متعاقدون مع ميكرو باص لإيصالهم, كما تساءل رئيس اللجنة النقابية عن الأسباب الكامنة وراء قيام شركة التأمين «ميدكسا» بتخفيض الوصفات الطبية من ١٢ وصفة إلى ٦ وصفات سنوياً إضافة لرفع سقف الحسم من١٠% إلى ٢٠% والنقطة المهمة هي رفض بعض الأطباء التعامل مع شركات التأمين بذريعة عدم قيام هذه الشركة بدفع التأمين بشكل سريع فأحياناً ينتظر الطبيب عدة أشهر للحصول على مستحقاته.

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