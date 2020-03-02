قوى لبنانية: سورية ستنتصر على الإرهاب وستسقط أي مؤامرة تستهدفها

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة أمل اللبنانية جميل حايك أن سورية ستنتصر في معركتها على الإرهاب وستسقط كل المؤامرات الرامية إلى النيل من سيادتها ووحدة أراضيها.

وشدد حايك في كلمة له في النبطية على ضرورة التمسك بخيار المقاومة لكونه الخيار الأمثل لدحر المخططات والمؤامرات التي تستهدف أمن سورية واستقرارها مشيراً إلى أن سورية ستسقط أي محاولة للمس بوحدتها الوطنية وترابها كما أفشل لبنان بمقاومته مخططات ومؤامرات العدو الإسرائيلي.

بدوره أكد تجمع العلماء المسلمين في لبنان أن العدوان التركي على الأراضي السورية مصيره الفشل مشيراً إلى أن انتصارات الجيش العربي السوري على التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي تؤكد تقدم محور المقاومة على محور الشر المعادي.

وقال التجمع في بيان اليوم إن النظام التركي بعد أن فقد ورقة استغلال الإرهابيين في سورية عبر تمييعها وعدم تنفيذه لاتفاقات سوتشي واستانا أراد إنقاذهم من ورطتهم فإذا به يقع في ورطة أكبر مؤكداً أن هذا النظام لن يستطيع الخروج من ورطته إلا بانسحابه وكل المحتلين من الأراضي السورية.

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