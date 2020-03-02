تركيان: أردوغان كاذب ويدعم التنظيمات الإرهابية في سورية

أكد الجنرال التركي المتقاعد أحمد ياووز أن رئيس النظام رجب طيب أردوغان “كاذب ومتناقض” مشيراً إلى أنه لم ينفذ أي من الاتفاقات المتعلقة بالأزمة في سورية.

وأوضح ياووز في حديث متلفز أن أردوغان يحاول تكريس احتلال قواته لمناطق في شمال سورية ضارباً عرض الحائط ببنود تفاهمات سوتشي ومخرجات أستانا حول ضرورة الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها مشيراً إلى تواطئه مع الولايات المتحدة التي تحتل جزءاً من الأراضي السورية وتحاول تقسيمها.

بدوره استنكر ماردان ينارداغ رئيس تحرير قناة “تي لي 1” الإخبارية سياسات أردوغان التدخلية في سورية مشيراً إلى أن من حق الجيش العربي السوري الدفاع عن أراضيه في إدلب وغيرها وتطهيرها من الإرهاب ومنوها بالانتصارات التي يحققها على عشرات آلاف الإرهابيين الذين تم استقدامهم إلى سورية من أنحاء العالم.

وأوضح ينارداغ أن أردوغان يدعم الإرهابيين والمجرمين في سورية ويحاول تحقيق أطماعه الاستعمارية والاحتلالية فيها.

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