المعهد العالي للموسيقا يكرم طلابه المتفوقين بأمسية في دار الأسد

احتفى المعهد العالي للموسيقا بطلبته المتفوقين على طريقته فأتاح لهم اليوم عرض مواهبهم وما تلقوه في المعهد لجمهور دار الأسد للثقافة والفنون في أمسية موسيقية منوعة.

ورغم أن الطابع الغربي هيمن على برنامج الأمسية التي استضافتها القاعة متعددة الاستعمالات عبر عزف مقطوعات لمؤلفين أوربيين ينتمون لمدارس رومانتيكية وكلاسيكية وجاز إلا أن الحضور الشرقي تجلى مع أعمال لمؤلفين من سورية والعراق.

وحملت هذه الأمسية رقم 6 لطلاب معهد الموسيقا للعام الحالي ضمن رؤيته الجديدة الأكاديمية ولكن اختلفت عن سابقاتها بأنها خرجت من جدران المعهد فتبارى طلاب السنوات من الأولى إلى الرابعة بأقسام الآلات الوترية والنفخية والإيقاعية لجذب تفاعل الجمهور عبر مقطوعات أعدت للعزف المنفرد.

وعزف في الأمسية الطلاب طارق شرابي “بيانو” ونارام راشد “فيولا” ونتالي عصباتي “ترومبيت” وعلاء العبد الله “قانون” وماريا شاهين “تشيللو” وأصيل سكيكر “غيتار” ووسام المصري “أورغن” وفضل الله مرشد “بزق” ووائل درويش “إيقاع” وأمجد أبو عمار “كلارينيت” مقطوعات للألمانيين فرانز ليزت ويوهانس برامز والإنكليزيين سيسيل فورسيث وإدوارد إلجار والأمريكيين جورج غيرشوين واليك غوميز والسوري محمد عثمان والفرنسي رولان دينيس والعراقي خالد محمد علي.

ويقيم المعهد العالي للموسيقا غداً عند الساعة السابعة الأمسية الثانية للطلاب المتفوقين لعام 2020 والتي يحتضنها مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

“سانا”

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