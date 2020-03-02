مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يعلن استقالته

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أنه طلب من الأمين العام أنطونيو غوتيريس إعفاءه من مهامه وذلك بعد نحو ثلاث سنوات قضاها في هذا المنصب.

ونقلت فرانس برس عن سلامة قوله على تويتر: يجب أن أعترف بأن صحتي لم تعد تسمح لي بالتعرض للكثير من الإجهاد لذا طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة إعفائي من مهمتي، بينما أكد مصدر مقرب من سلامة الاستقالة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتم اختيار سلامة في الـ 22 من حزيران عام 2017 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كممثل خاص ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا خلفاً للألماني مارتن كوبلر.

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