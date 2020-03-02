مدير مشفى دمشق: افتتاح قسم الإسعاف الجديد خلال الأسبوع القادم

كشف مدير الهيئة العامة لمشفى دمشق “المجتهد” الدكتور سامر خضر أن قسم الإسعاف الجديد في المشفى سيفتتح خلال الأسبوع القادم.

وفي تصريح لـ سانا ذكر الدكتور خضر أن القسم الجديد المتوقع افتتاحه خلال أسبوع سيخفف ضغط المراجعين عن قسم الاسعاف الخارجي في المشفى الذي يستقبل يوميا بين 1200 و1500حالة.

وذكر خضر أن هناك ضغطاً كبيراً على قسم أمراض الأطفال ووحدة الاسعاف في المشفى خلال هذه الفترة من السنة حيث تزداد الانتانات التنفسية والزكام والانفلونزا في فصل الشتاء.

وقسم الإسعاف الجديد بناء مستقل عن المشفى تصل طاقته الاستيعابية إلى 1200 مريض ضمن بنية تحتية تسهل عملية فرز المرضى وتصنيفهم حسب درجة الخطورة.

ومشفى دمشق افتتح عام 1955 يضم 28 شعبة وقسماً تشمل جميع الاختصاصات باستثناء جراحة القلب وأمراض النساء والتوليد ويضم 500 سرير تتراوح نسبة إشغالهم وسطياً بين 80 و100 بالمئة.

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