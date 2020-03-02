ميركل: استغلال أردوغان ورقة اللاجئين غير مقبول

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أن استغلال رئيس النظام التركي رجب أردوغان ورقة اللاجئين لممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي في برلين وفق ما نقلت وكالة فرانس برس: من غير المقبول أن يعبر أردوغان وحكومته عن استيائهم ليس في التعاطي معنا كاتحاد أوروبي بل على حساب اللاجئين.

في السياق قال المفوض الأوروبي للهجرة مرغريتيس سخيناس خلال فعالية في برلين: لا يمكن لأحد أن يبتز أو يرهب الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: كل مرة يتم فيها اختبار الاتحاد الأوروبي كما هو الآن.. يجب الحفاظ على الوحدة.

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