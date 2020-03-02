أحزاب يمنية تدين بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية
أدان تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان في اليمن بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية ودعمه المجموعات الإرهابية فيها.
وأوضح عارف العامري المتحدث الإعلامي باسم التكتل في تصريح لمراسل سانا باليمن أن العدوان التركي يثبت بما لا يدع مجالا للشك افتقار نظام أردوغان لأدنى درجات الصدق بانتهاكه جميع تفاهمات ومخرجات اللقاءات في أستانا وسوتشي.
بدوره أكد أحمد الكبسي مسؤول العلاقات العامة لاتحاد الإعلاميين اليمنيين في تصريح مماثل أن سورية بجيشها وشعبها وقيادتها لقنت قوى الاستكبار العالمي دروساً في السيادة الوطنية وأفشلت كل مشاريع التقسيم والتآمر في سورية.
ولفت الكبسي إلى فشل مشروع أردوغان الجديد القديم في سورية والمنطقة بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري.